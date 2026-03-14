Bài học chống nắng từ thói quen của người Nhật

Chủ động bảo vệ làn da bằng cách bôi kem chống nắng, che ô, mặc áo chắn tia UV là thói quen thường ngày của phần lớn người Nhật.

Theo Tokyo Weekender Nhật Bản là một trong những quốc gia châu Á có mùa hè khắc nghiệt, khoảng 70% lượng tia cực tím (UV) trong năm tập trung vào tháng 4-9. Bức xạ tia cực tím gồm hai loại chính: UVB gây cháy nắng, tổn thương bề mặt da; UVA âm thầm xuyên sâu hơn, thúc đẩy lão hóa sớm. Ngay cả khi trời nhiều mây, vẫn có đến 80% tia UV xuyên qua da. Do đó, chống nắng dần trở thành thói quen sinh hoạt của người dân nước này, thay vì chỉ là phản ứng theo thời tiết.

Không trông chờ vào một biện pháp đơn lẻ, nhiều Gen Z Nhật tiếp cận theo hướng bảo vệ nhiều lớp. Cụ thể, lớp đầu tiên đến từ bên trong - chế độ ăn giàu vitamin C, E hay lycopene giúp da tăng sức đề kháng tự nhiên trước tác hại từ UV. Lớp thứ hai là thói quen chủ động tránh khung giờ UV cao điểm 10h-16h. Lớp thứ ba là kem chống nắng, bảo vệ trực tiếp vùng da hở, cần bôi đủ lượng và thoa lại sau hai giờ, nhất là sau khi đổ mồ hôi hoặc bơi lội.

Tờ Tokyo Weekender chỉ ra trong khi người dân nhiều quốc gia Nam Âu đón nắng bằng những bờ vai trần, người Nhật ứng phó với ánh mặt trời bằng công nghệ và ý thức cộng đồng, nhận thức rõ nguy cơ ung thư da.

Đám đông tại một giao lộ ở Shibuya, Tokyo, thủ đô Nhật Bản, tháng 4/2023. Ảnh: AFP

Tác giả William Ng và Shigaku Ikeda từng thực hiện nghiên cứu về thói quen chống nắng của người đi bộ ở Tokyo, Nhật Bản, công bố trên Archives of Dermatology năm 2011. Ngày 7-22/8/2010, nhóm nghiên cứu quan sát 2.338 người tại năm khu trung tâm gồm Ginza, Asakusa, Shibuya, Shinjuku và Ikebukuro vào khung 11h-14h cuối tuần. Kết quả cho thấy nhiều người dùng ít nhất một biện pháp che chắn như ô, mũ, kính râm hoặc tay áo chống nắng, trong đó ô che nắng là phổ biến nhất. Số liệu cụ thể gồm: khoảng 53% phụ nữ và 30,2% nam giới dùng ít nhất một biện pháp chống nắng khi di chuyển ngoài trời trong khung UV cao điểm.

Từ lối sống ấy, áo gọn nhẹ nhưng hiệu quả, thoải mái khi diện hàng ngày được nhiều người ưu tiên. Đa phần Gen Z Nhật yêu cầu trang phục che chắn phải đáp ứng nhiều điều kiện nhiệt độ, chống chịu trời nắng gắt lẫn nơi có điều hòa mát lạnh như văn phòng, toa tàu điện. Bạn trẻ còn đề cao thiết kế có thông số bảo vệ minh bạch, được kiểm định.

Trang phục có thể hấp thụ hoặc phản xạ tia UV và là một trong những hình thức bảo vệ hiệu quả bậc nhất trước tác hại của ánh nắng. Ảnh: Uniqlo

Tại Nhật Bản, trang phục tích hợp khả năng chống tia UV của Uniqlo được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Theo Tokyo Weekender, nhà sản xuất công bố sản phẩm ngăn chặn hơn 90% tia UV, cho thấy đây không đơn thuần là câu chuyện thời trang mà là cách nhãn hàng đưa mục tiêu chăm sóc sức khỏe làn da vào thói quen sinh hoạt mỗi ngày.

Yếu tố trên khá phù hợp với điều kiện khí hậu tại Việt Nam, nơi nắng nóng thường kéo dài phần lớn thời gian trong năm. Số liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho thấy những ngày đầu năm 2026, chỉ số UV tại TP HCM và Nam Bộ liên tục ở mức 8-10, ngưỡng rất cao đến cực cao theo xếp hạng của WHO. Ở mức này, khoảng 15 phút tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mà không có biện pháp bảo vệ có thể gây tổn thương da.

Trang phục chống tia UV của Uniqlo có thể vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tiện dụng khi di chuyển, sinh hoạt ngoài trời. Khi yếu tố bảo vệ và tính ứng dụng được đề cao, trang phục chống tia UV có thể trở thành một phần tự nhiên của thói quen mỗi ngày. Ảnh: Uniqlo

Trên các trang mạng xã hội, nhiều Gen Z Việt cho rằng trong bối cảnh nắng nóng và chỉ số UV ngày càng gia tăng, bảo vệ da cần được nhìn nhận như thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Nhiều người nhận xét Uniqlo chú trọng trang phục chống tia UV kết hợp khả năng bảo vệ với trải nghiệm mặc thoải mái, tiện dụng ở nhiều hoàn cảnh. Các công nghệ AIRism hay Dry-Ex tạo cảm giác mát, thoáng hơn, phù hợp nhịp sống di chuyển liên tục.

Thanh Hà (24 tuổi, TP HCM) thu hút nhiều lượt đồng tình với quan điểm: "Qua cách người Nhật chăm sóc da và chống nắng bằng trang phục Uniqlo, có thể thấy họ ưu tiên ứng dụng công nghệ, đặt hiệu quả lên hàng đầu và tin vào chất lượng lâu dài".

"Với sản phẩm chống tia UV từ Uniqlo, điều quan trọng không nằm ở mức giá hay cảm giác che phủ, mà ở mức độ đáng tin cậy. Bởi suy cho cùng thói quen tốt chỉ có thể được duy trì từ lựa chọn đúng", Minh Anh (29 tuổi, Tây Ninh), bình luận trên Instagram.

