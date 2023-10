Bài hát sử dụng AI của The Beatles sắp phát hành

Ca khúc "Now and Then", có sự góp giọng của John Lennon nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), phát hành ngày 2/11.

Theo Guardian, AI được sử dụng để tách và tái tạo giọng John Lennon từ một bản thu âm cũ, giúp thành viên Paul McCartney và Ringo Starr hoàn thiện tác phẩm.

Bài hát mới nhất của The Beatles sắp phát hành

Trong trailer ca khúc, con trai của Lennon, Sean Ono, nói biết ơn khi ba thành viên cùng nhau thực hiện ca khúc của cha sau nhiều năm. Tay trống Ringo Starr cho biết có cảm giác giống như John Lennon trở lại studio làm việc cùng ban nhạc lúc nghe bản phối. Trên trang cá nhân, Paul McCartney viết: "Đây là giọng của John Lennon, trong trẻo như pha lê và nhiều cảm xúc. Năm nay The Beatles vẫn tiếp tục sáng tác".

Nhạc phẩm do John Lennon sáng tác và thu âm tại nhà riêng ở thành phố New York vào năm 1979. Năm 1994, vợ của Lennon, Yoko Ono, đưa băng cassette mang tên For Paul, gồm ba bản thu âm nháp (demo) Now and Then, Free As a Bird và Real Love, cho Paul McCartney.

Trong khi Free As a Bird và Real Love được McCartney, Ringo Starr và George Harrison hoàn thiện và phát hành dưới dạng đĩa đơn như một phần của loạt phim The Beatles Anthology (1995-1996), bản demo còn lại gặp những hạn chế về mặt công nghệ nên không thể ra mắt thời điểm đó. Giọng hát và phần đệm piano của Lennon không thể phối cùng các phần thu âm mới của ba thành viên, nên dự án bị gác lại.

Khi đạo diễn Peter Jackson thực hiện series tài liệu Get Back (2021) xoay quanh việc The Beatles thu âm album cuối Let It Be, ông sử dụng phần mềm có sự hỗ trợ của AI để tách nhạc cụ, giọng hát và cuộc trò chuyện của bốn thành viên, từ đoạn tư liệu năm 1970 của Michael Lindsay-Hogg.

Sau đó, Jackson dùng công nghệ này để tạo ra bản phối mới của album Revolver (2022). Việc này đã truyền cảm hứng cho thành viên McCartney và Starr làm lại sáng tác của John Lennon. Jackson và nhóm âm thanh do Emile de la Rey đứng đầu sử dụng kỹ thuật tương tự để tách riêng phần hát và đệm piano của Lennon.

Các thành viên nhóm The Beatles. Từ trái qua: George Harrison, Paul McCartney, John Lennon và Ringo Starr. Ảnh: Universal Music

The Beatles từng cố gắng thu âm dự án nhưng kế hoạch không thành do nghệ sĩ guitar George Harrison không đồng ý. Theo đó, Harrison cho rằng các vấn đề kỹ thuật của bản demo không thể khắc phục, đồng thời chưa đạt tiêu chuẩn để làm lại. Nghệ sĩ mất năm 2001 vì ung thư phổi.

Khi McCartney và Starr tái thực hiện dự án vào năm nay, vợ của Harrison - Olivia - cho biết cô và con trai Dhani sẽ hết lòng hỗ trợ hoàn thành bản thu âm, cho rằng nếu chồng còn sống sẽ làm điều tương tự.

McCartney và Starr sản xuất những giai điệu mới trong bài hát, trong đó có phần guitar do Harrison thu âm năm 1995 và phần sáng tác đàn dây do McCartney, Giles Martin và Ben Foster viết. Các nhạc phẩm Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby và Because cũng được lồng ghép vào sáng tác mới. Nhạc sĩ Jeff Lynne nắm vị trí sản xuất bổ sung.

Ngoài tác phẩm mới nhất, phim tài liệu dài 12 phút về quá trình sản xuất bài hát sẽ phát sóng trên YouTube ngày 1/11. Ngày 3/11, nhà sản xuất phát hành MV ca khúc. Bảy ngày sau, The Red Album và The Blue Album ra mắt phiên bản năm nay với 12 bài hát ở bản Red và chín bài cho Blue.

The Beatles là nhóm nhạc Anh huyền thoại. Cuối năm 1963, tại Mỹ, ban nhạc bán ra 250.000 đĩa đơn I Want to Hold Your Hand trong ba ngày, từ đó được hâm mộ trên toàn thế giới. Với 20 đĩa đơn và 19 album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, 15 bản thu được lưu danh trong Grammy Hall of Fame, The Beatles trở thành nhóm nhạc thành công nhất mọi thời.

Âm nhạc của họ là ký ức tuổi trẻ của nhiều người, với những ca khúc nổi tiếng như Yellow Submarine, Penny Lane, Come Together, Yesterday, While My Guitar Gently Weeps, Blackbird, Something.

Let It Be - The Beatles

John Lennon sinh năm 1940, tại Liverpool (Anh), sáng tác và hát chính trong nhóm The Beatles. Nhạc phẩm của ông mang tinh thần phản đối chiến tranh, châm biếm sắc sảo và cũng đầy tình cảm. Ngoài ra, âm nhạc của ông còn nói về tình yêu, thân phận con người. Năm 1980, huyền thoại âm nhạc qua đời ở tuổi 40, do bị Mark Chapman ám sát.

