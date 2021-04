Bãi giữ xe CSGT TP Thủ Đức cháy do chập điện

TP HCM75 xe máy bị thiêu rụi tại bãi giữ xe Cảnh sát giao thông TP Thủ Đức cách đây hơn một tuần, được xác định do chập điện.

Hơn 70 xe máy bị cháy tại bãi giữ xe CSGT TP Thủ Đức, sáng 31/1. Ảnh: Quỳnh Trần.

Ngày 9/4, nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết, xe máy bị cháy do chập điện từ hệ thống điện tại văn phòng công ty nằm cạnh bãi xe vào khuya 30/3. Toàn bộ xe bị tạm giữ do vi phạm hành chính, đã có quyết định tịch thu do quá thời hạn và thuộc dạng chờ bán phế liệu.

Sau vụ cháy, các xe trơ khung, không thể nhận dạng, bên cạnh nhiều chiếc cháy sém xếp chồng lên nhau trong góc của khu đất trống. Sức nóng cũng khiến mảng tường bong tróc xi măng, ba cục nóng máy lạnh của văn phòng bị hư hỏng.

Bãi xe cháy rộng hơn 500 m2 đã hoạt động hơn 10 năm, nằm trên đất thuộc UBND TP Thủ Đức quản lý. Nơi này đang tạm giữ khoảng 500 xe máy.

Cảnh sát bắc thang lên vách tường văn phòng bên cạnh bãi xe khám nghiệm, sáng 31/3. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo luật sư Nguyễn Ngọc Quảng, Đoàn luật sư TP HCM, Điều 9 Nghị định 115/2013 về Quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính, CSGT có trách nhiệm quản lý, bảo quản tang vật, xe bị tạm giữ, tịch thu. Các xe tạm giữ bị cháy có quyết định tịch thu, bán đấu giá thì đây là tài sản công. Người ký quyết định tạm giữ xe phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Nhà nước.

Đình Văn