Bãi giữ xe 'chặt chém'

TP HCMThu phí 12,8 triệu đồng cho hai tháng giữ ôtô liên quan tai nạn giao thông, bãi giữ xe Vinh Bảo ở quận Bình Tân bị xử phạt 55,5 triệu đồng.

Ông Lưu Chí Thanh, 38 tuổi, ngụ quận Bình Tân, chủ xe tải 7 tấn cho biết, nhân viên của ông lái xe tải từ Bình Dương về TP HCM chiều 1/3. Khi đến đường Tây Lân, phường Bình Trị Đông A, một người đi xe máy va vào ôtô tải, tử vong.

Giấy biên nhận viết tay bãi xe Vinh Bảo thu phí 12,8 triệu đồng.

CSGT quận Bình Tân yêu cầu tài xế chạy xe tải về "bãi tạm giữ xe" rồi đưa đến bãi Vinh Bảo trên đường Hồ Văn Long, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 2 km. Cảnh sát thông báo tạm giữ xe để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 29/4, Công an quận Bình Tân xác định xe tải không có lỗi nên gọi ông Thanh nhận lại. Ngày 4/5, ông Thanh lên, chủ bãi Vinh Bảo thông báo chi phí là 12,8 triệu đồng cho 64 ngày giữ xe - tức 200.000 đồng một ngày.

Theo Công an quận Bình Tân, do bãi giữ xe của đơn vị không còn chỗ nên ông Thanh "hợp đồng với bãi xe của Công ty TNHH Vinh Bảo" để giữ xe tránh bị hư hỏng trong quá trình điều tra xử lý. Bãi xe này không liên quan đến Công an Bình Tân.

Ngày 13/5, UBND quận Bình Tân ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Vinh Bảo với 4 lỗi: không niêm yết giá giữ xe; giá cao quá mức giá tối đa; kinh doanh không đúng địa điểm; không xuất hóa đơn bán hàng. Bãi xe phải dừng hoạt động.

