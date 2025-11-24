Bãi đáp di động trên mặt nước cho eVTOL

AutoFlight, nhà sản xuất máy bay điện cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) của Trung Quốc, ra mắt sân bay lên thẳng di động do công ty tự phát triển.

Bãi đáp của AutoFlight cho phép eVTOL cất hạ cánh nhanh chóng trên mặt nước, được kỳ vọng giúp thúc đẩy nền kinh tế tầm thấp của Trung Quốc. Trong buổi trình diễn hôm 22/11, eVTOL CarryAll của công ty cất cánh từ bãi đáp di động trên hồ Dianshan ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, chỉ mất vài giây để bay lên ổn định. Ngay sau đó, ba chiếc eVTOL bay theo đội hình trên mặt hồ, thực hiện màn trình diễn đồng bộ trên không. Toàn bộ màn trình diễn kéo dài khoảng 20 phút.

Hệ thống di động đường biển - hàng không của AutoFlight Ảnh: Global Times

Bãi đáp di động trên mặt nước có thiết bị lưu trữ năng lượng và điện mặt trời, đảm bảo ít phát thải carbon. Theo Xie Jia, Phó chủ tịch cấp cao của AutoFlight, hệ thống di động đường biển - hàng không gồm eVTOL và bãi đáp của công ty có thể triển khai nhanh chóng ở vị trí cách bờ hàng chục, thậm chí hàng trăm km, bao gồm các mỏ dầu, trang trại điện gió, tuyến đường thủy nội địa.

Bãi đáp có thể hỗ trợ eVTOL chở khách và chở hàng hạng hai tấn, hoặc eVTOL công nghiệp với tầm bay 500 km, phục vụ hoạt động khai thác năng lượng ngoài khơi và cứu hộ hàng hải. Xie cho biết, lô hệ thống đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng.

Các thử nghiệm cho thấy eVTOL có thể tiếp cận bãi đáp cách bờ 150 km trong chưa đầy một giờ, nhanh gấp 10 lần so với vận tải truyền thống, và khi kết hợp với drone cho nhiệm vụ tìm kiếm ban đầu, thời gian phản ứng cứu hộ trên biển giảm hơn 50%. Tại các vịnh ven biển và đảo, chuyến bay 50 km có thể được hoàn thành trong khoảng 20 phút, với giá vé dự kiến 300 nhân dân tệ (42 USD), giúp tăng hiệu quả đi lại và tạo điều kiện cho du lịch tầm thấp.

Theo Xie, hệ thống di động đường biển - hàng không sẽ bước vào giai đoạn mở rộng nhanh chóng trong 3-5 năm. Ông ước tính, đến năm 2030, hệ thống sẽ phục vụ các trang trại điện gió ngoài khơi lớn của Trung Quốc, hơn 50% cảng trọng điểm và nhiều cụm đô thị ven biển, ven sông.

Xinhua cho biết, kinh tế tầm thấp của Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng. Theo Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc, thị trường này dự kiến đạt giá trị 1,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (210 tỷ USD) năm 2025 và vượt 3,5 nghìn tỷ nhân dân tệ (492 tỷ USD) năm 2035.

Thu Thảo (Theo Global Times, Interesting Engineering)