Bài đăng biến tiệc sinh nhật của thiếu nữ Mexico thành lễ hội nghìn người

Sinh nhật của Isela, thiếu nữ lớn lên trong hoàn cảnh khiêm tốn ở miền trung Mexico, biến thành lễ hội sân vận động nhờ bài đăng kêu gọi trên Facebook của bố.

Ánh đèn máy ảnh chớp liên hồi, phóng viên vây kín Isela Anahi Santiago Morales khi thiếu nữ 15 tuổi, con gái của hai người làm nghề thu gom rác, khoác trên mình chiếc váy hồng bồng bềnh bước ra từ chiếc xe cổ điển dưới cơn mưa như trút hôm 23/8. Bạn bè dàn hàng đưa Isela lên sân khấu.

6 tuần trước, lễ quinceanera (sinh nhật 15 tuổi đánh dấu mốc trưởng thành) của Isela gần như không được ai biết đến. Bố mẹ Isela đã chuẩn bị đồ ăn và mời bạn bè nhưng "vài người không đến. Bố tôi bảo không thể lãng phí đồ ăn nên ông đã đăng lên Facebook rằng chúng tôi còn đủ đồ ăn cho 40 người nữa".

Bài đăng đó đã thay đổi sinh nhật của Isela.

Isela khiêu vũ trên sân khấu trong bữa tiệc sinh nhật 15 tuổi tại sân vận động ở Axtla de Terrazas, Mexico, ngày 23/8. Ảnh: AP

Isela sống cùng bố mẹ và chị gái trong một ngôi nhà gỗ lợp tôn ở Axtla de Terrazas, thị trấn khoảng 32.000 dân ở bang San Luis Potosi. Mẹ cô là người dân tộc Nahuatl và bố mẹ cô kiếm sống bằng nghề thu gom rác. Họ đã tiết kiệm hết mức để tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào 9/7 cho con gái. Tuy nhiên, ai cũng thất vọng khi quá ít người tới dự.

Quinceanera mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc ở Mexico và Mỹ Latin, tượng trưng cho bước chuyển mình từ tuổi thiếu niên sang giai đoạn trưởng thành của người con gái. Các gia đình thường phải tiết kiệm trong nhiều năm để tổ chức những bữa tiệc này.

Sau khi đọc được bài đăng trên Facebook, một nhiếp ảnh gia địa phương đã ngỏ ý chụp ảnh miễn phí cho Isela, sau đó là DJ và nhà tổ chức sự kiện Jeronimo Rosales, người cam kết sẽ cung cấp âm nhạc.

"Tôi đã phụ trách âm thanh cho nhiều bữa tiệc quinceanera", Rosales nói, "điều mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn là một bữa tiệc thật vui, có nhiều người đến tham dự và chung vui cùng cô ấy. Thật tệ khi cô ấy chỉ có một mình, và tôi nghĩ, không, tôi không thể để điều đó xảy ra".

Isela đi thu gom rác cùng bố mẹ hôm 20/8. Ảnh: AP

Câu chuyện được chia sẻ khắp mạng xã hội, các khoản đóng góp bắt đầu đổ về từ các doanh nghiệp địa phương và tư nhân. Chính quyền đề nghị sử dụng sân vận động của thị trấn làm địa điểm tổ chức. Tối 23/8, hàng nghìn người đổ về bất chấp trời đổ mưa thỉnh thoảng làm cho ban nhạc phải ngừng biểu diễn.

"Ban đầu chúng tôi chỉ hình dung về một buổi tiệc nhỏ, khoảng 150-200 người ở một hội trường nhỏ", Rosales nói. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở thành một sự kiện lớn như thế này".

Hơn 10 nhóm nhạc địa phương biểu diễn miễn phí trên hai sân khấu, chính quyền bang tài trợ cho tiết mục chính kéo dài qua nửa đêm, chính trị gia địa phương lên sân khấu phát biểu.

Isela ngồi ôtô tới sân vận động dự tiệc sinh nhật. Ảnh: AP

Isela khiêu vũ cùng 6 thiếu niên theo một bài hát được sáng tác dành riêng cho cô bé, phần nổi bật nhất của bất kỳ bữa tiệc quinceanera nào. Khoảng 2.000 người đã tới tham dự, một số người ở xa tới, thậm chí từ Texas, Mỹ.

"Sự kiện đã trở thành tin tức cấp quốc gia. Khi xem trên TV ở nhà, chúng tôi đã rất phấn khích và quyết định đến. Tôi đã nghĩ rằng cơn mưa sẽ làm mọi người nản lòng, nhưng tất cả chúng tôi đều ở đây rồi", Sarai Rosales, 44 tuổi, đến từ Dallas, nói.

Yolanda Castro, một bà nội trợ 37 tuổi đến cùng chồng từ một thị trấn lân cận, nói: "Chúng tôi chỉ biết cô bé qua mạng xã hội, nhưng chúng tôi thấy những gì đang được tổ chức và quyết định tham gia".

Isela, thiếu nữ có giọng nói nhỏ nhẹ và lúng túng trước ánh đèn sân khấu, đề nghị người tới tham dự quyên góp đồ chơi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thay vì tặng quà cho mình.

Tuy nhiên, tối hôm đó, Isela đã mở một món quà ngay trên sân khấu và bật khóc khi nhìn thấy giấy tờ tặng mảnh đất 90 m2 ở Axtla. Chính quyền địa phương cũng trao tặng một suất học bổng để Isela tiếp tục đi học.

Illiana Ortega, giáo viên tại trường tiểu học cũ của Isela, nói rằng sự chú ý chỉ có ý nghĩa nếu nó kéo dài.

"Điều quan trọng nhất là bữa tiệc không kết thúc vào ngày mai, rằng các nhà chức trách tiếp tục hỗ trợ Isela để cô bé có thể thực hiện ước mơ trở thành giáo viên", Ortega nói.

Nhà tạo mẫu đội vương miện lên đầu Isela, chuẩn bị cho cô bé tham dự tiệc sinh nhật. Ảnh: AP

Bữa tiệc kéo dài cho đến rạng sáng 24/8. Mưa suốt đêm nhưng đám đông vẫn ở lại. Sự lúng túng của Isela nhường chỗ cho niềm vui thuần khiết, cô bé nở nụ cười rạng rỡ khi cắt bánh sinh nhật cùng Rosales và Ortega.

Khi được hỏi liệu có quan tâm đến việc mình nổi tiếng hay không, Isela chỉ nhún vai nói: "Cháu không biết". Bố cô bé, ông Ramon, người bắt đầu mọi việc bằng một bài đăng trên Facebook về đồ ăn còn thừa, giữ thái độ kín đáo trong suốt sự kiện, chỉ bước lên sân khấu một lần để khiêu vũ cùng con gái.

Hồng Hạnh (Theo AP)