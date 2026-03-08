Bãi biển Thái Lan náo động vì khách Tây tắm khỏa thân

Bãi biển "Shadow Beach" phía tây nam Phuket đang trở thành nơi tập trung của một số du khách nước ngoài thích tắm nắng khỏa thân, khiến dân địa phương bức xúc.

Ngày 6/3, Cục Cảnh sát Du lịch phối hợp với lực lượng tuần tra của chính quyền Rawai tăng cường giám sát các bãi biển công cộng sau khi phát hiện một số du khách nước ngoài tắm nắng khỏa thân tại một bãi biển hẻo lánh.

Cảnh sát địa phương đã kiểm tra khu vực được gọi là "Shadow Beach" ở Rawai (Phuket). Ảnh: Pattaya Mail.

Sự việc xảy ra tại một bãi biển thuộc tiểu khu Rawai, huyện Muang, Thái Lan. Nhiều nhóm khách, chủ yếu đến từ Nga và châu Âu, bị bắt gặp đang tắm nắng và bơi lội trong tình trạng không mặc quần áo. Theo giới chức địa phương, một số blogger du lịch đã quảng bá bãi cát hẻo lánh này như "bãi biển khỏa thân", khiến nhiều người tìm đến để trải nghiệm.

Địa điểm này được cộng đồng du khách quốc tế gọi là "Shadow Beach". Bãi biển nằm dọc theo một lối mòn ven biển dài khoảng 800 m dẫn tới mũi Laem Phromthep - một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Phuket.

Mũi Laem Phromthep, một trong những điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng của Phuket. Ảnh: Sergey

Chính quyền xác nhận khu vực này hiện là đất công cộng, không thuộc sở hữu tư nhân và không thu phí vào cửa.

Người dân tại Rawai đã lên tiếng phản đối hành động này và cho rằng việc tắm nắng khỏa thân đi ngược lại các chuẩn mực văn hóa của Thái Lan và ảnh hưởng đến văn hoá bản địa.

Họ kêu gọi cảnh sát, chính quyền địa phương và cơ quan quản lý du lịch sớm can thiệp, yêu cầu du khách nước ngoài tuân thủ quy định và ăn mặc phù hợp khi xuất hiện tại các bãi biển công cộng.

Tuấn Anh (Theo Bangkok Post)