Bahri đầu tư 206 triệu USD vào dự án đóng 6 tàu chở hàng khô

Bahri sẽ nhận 6 tàu chở hàng khô do International Maritime Industries (IMI) đóng mới, đánh dấu dự án đóng tàu quy mô lớn đầu tiên tại Saudi Arabia.

Công ty Vận tải Quốc gia Saudi Arabia (Bahri) ngày 1/10 công bố đơn 6 tàu chở hàng khô ultramax có cần cẩu, đóng tại nhà máy IMI ở Ras Al-Khair, với tổng giá trị 762 triệu riyal (206 triệu USD). Các tàu dự kiến bàn giao theo từng đợt từ 2028 đến 2029.

Đây là dự án đóng tàu quy mô lớn đầu tiên của Saudi Arabia, nằm trong chương trình nội địa hóa công nghiệp được khởi động từ năm 2017 khi thành lập IMI -liên doanh giữa Saudi Aramco, Lamprell Plc, Bahri và Hyundai Heavy Industries (HHI). Bahri hiện nắm 19,9% cổ phần IMI.

Trước đó, IMI chủ yếu thi công giàn khoan và tàu nhỏ như sà lan. Việc đóng các tàu hàng khô trọng tải 62.823 DWT là bước tiến quan trọng về quy mô và độ phức tạp trong năng lực sản xuất của nhà máy.

Theo Bahri, loạt tàu mới được thiết kế linh hoạt, có thể khai thác ở các tuyến vận tải ngách nhờ hệ thống cẩu hàng, giúp tiếp cận cảng hạn chế hạ tầng.

Lễ công bố hợp đồng diễn ra tại Hội nghị Hàng hải và Logistics Saudi ở Dammam, dưới sự chứng kiến của Hoàng thân Saud bin Naif Al Saud - Thống đốc vùng Đông và Bộ trưởng Giao thông - Dịch vụ Logistics Saleh bin Nasser Al-Jasser.

Ông Ahmed Ali Al-Subaey, Tổng giám đốc Bahri, cho biết: "Thỏa thuận này đánh dấu cột mốc chiến lược của Bahri và là bước ngoặt của ngành hàng hải Saudi Arabia. Việc hợp tác với IMI để triển khai chương trình đóng tàu quốc gia quy mô lớn đầu tiên không chỉ giúp hiện đại hóa đội tàu, mà còn đặt nền móng cho ngành hàng hải bền vững, có khả năng cạnh tranh toàn cầu".

Theo ông Al-Subaey, dự án sẽ giúp Bahri mở rộng dịch vụ tại các thị trường chiến lược, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, đồng thời mang lại giá trị dài hạn cho khách hàng và cổ đông, phù hợp mục tiêu của Saudi Vision 2030.

