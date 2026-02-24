BAFTA xin lỗi vì khách mời phát ngôn thô tục

Viện Hàn lâm Anh nhận trách nhiệm vụ khách mời phát ngôn khiếm nhã tại lễ trao giải BAFTA, được cho là do người này mắc chứng mất kiểm soát ngôn từ.

Sự việc xảy ra tại lễ trao giải lần thứ 79 tối 22/2 giờ London (sáng 23/2 giờ Hà Nội). John Davidson - nhà hoạt động vì bệnh nhân mắc hội chứng Tourette - bộc phát nhiều câu từ nặng nề khi ngồi trong khán phòng. Ông hét "câm mồm đi" giữa bài phát biểu khai mạc lễ của chủ tịch BAFTA, mắng các đạo diễn phim Boong lúc họ nhận giải. Tình hình nghiêm trọng hơn khi ông nói từ mang ý phân biệt chủng tộc giữa lúc hai diễn viên da màu - Michael B. Jordan và Delroy Lindo - trao giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc cho Avatar: Fire and Ash.

Michael B. Jordan (trái) và Delroy Lindo trên sân khấu trao giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Ảnh: BBC One

Sau sự cố, John Davidson xin phép rời khán phòng, theo dõi phần còn lại qua màn hình. MC buổi lễ - diễn viên Alan Cumming - nói cảm ơn khán giả đã thông cảm với khiếm khuyết của ông, xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm. John Davidson, 55 tuổi, hiện là nhà hoạt động vì bệnh nhân Tourette, tham gia nhiều hoạt động nâng cao hiểu biết về hội chứng. Ông cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim I Swear tranh giải năm nay, đồng thời giữ vai trò nhà sản xuất điều hành dự án.

Ngày 23/2, Viện Hàn lâm Anh thông báo chịu toàn bộ trách nhiệm vì khiến mọi người rơi vào tình huống khó xử. Họ cũng muốn "gửi lời xin lỗi vô điều kiện" đến Jordan và Lindo, cảm ơn sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp của cả hai. Theo ban tổ chức, việc mắc hội chứng Tourette khiến John Davidson mất kiểm soát ngôn từ, thốt những lời không phản ánh đúng quan điểm cá nhân. Họ cũng bày tỏ cảm kích quyết định rời khỏi khán phòng của ông.

Chân dung nhà hoạt động John Davidson. Ảnh: PA Media

Cùng ngày, John Davidson lên tiếng về vụ ồn ào với Variety, cho biết "vô cùng xấu hổ nếu người khác nghĩ các tật ngoài ý muốn của ông là có chủ ý hoặc mang hàm ý". Dù không nhắc trực tiếp Michael B. Jordan và Delroy Lindo, ông thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nói nhận thức được sự khó chịu mà căn bệnh mang lại cho mọi người. Davidson cũng tri ân việc ban tổ chức cảnh báo trước các khách mời, biết ơn Alan Cumming bênh vực ông trong sự kiện.

"Tôi rất xúc động trước những tràng pháo tay sau khi họ đưa ra thông báo, cảm thấy được chào đón và thấu hiểu tại một môi trường mà bình thường tôi vốn không thể tham dự", ông nói thêm.

Trailer phim "I Swear" Trailer "I Swear". Diễn viên Robert Aramayo đóng John Davidson trong phim, thắng Nam chính xuất sắc BAFTA năm nay nhờ vai diễn này. Video: YouTube/ StudiocanalUK

Dù John Davidson có phát ngôn tiêu cực, Rolling Stone cho biết phần lớn khán giả thất vọng cách BAFTA và BBC - kênh phát sóng chương trình - xử lý vấn đề. BBC bị chỉ trích không kiểm duyệt nội dung trước khi chiếu lại chương trình hai tiếng sau đó, giữ nguyên câu nói của Davidson. Phần này cũng xuất hiện trong bản trên nền tảng phát trực tuyến VOD, BBC iPlayer đến sáng 23/2. Đơn vị đã xin lỗi, cắt bỏ đoạn gây tranh cãi.

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như Oscar nước Anh, có tầm ảnh hưởng lớn trên phạm vi quốc tế. Năm nay, bộ phim One Battle After Another của Leonardo DiCaprio thắng lớn với sáu giải thưởng như Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc và Nam diễn viên phụ xuất sắc (cho Sean Penn).

Theo chuyên trang Mayo Clinic, hội chứng Tourette là dạng rối loạn thần kinh đặc trưng bởi các cử động hoặc âm thanh không tự chủ lặp đi lặp lại. Người bệnh có thể chớp mắt liên tục, nhún vai nhiều lần hoặc buột miệng phát ra âm thanh bất thường hoặc nói tục. Hiện chưa có phương pháp điều trị nhưng có các biện pháp hỗ trợ.

Phương Thảo (theo Variety, Rolling Stone)