BAE Systems gia hạn hợp đồng logistics quốc phòng với GXO

GXO Logistics và Tập đoàn quốc phòng BAE Systems vừa gia hạn và mở rộng quan hệ hợp tác logistics lâu dài tại Vương quốc Anh.

Theo thỏa thuận mới kéo dài 6 năm, quan hệ hợp tác giữa hai bên bước sang thập kỷ thứ ba, tiếp tục hỗ trợ hoạt động đóng tàu của BAE Systems trong khuôn khổ chương trình tàu hộ vệ Type 26 dành cho Hải quân Hoàng gia Anh.

Các tàu chiến này đang được chế tạo tại hai xưởng đóng tàu Scotstoun và Govan của BAE Systems, nằm dọc sông Clyde, thành phố Glasgow.

Trong phạm vi hợp đồng gia hạn, GXO sẽ cung cấp các dịch vụ kho bãi và xử lý vật tư tại hai xưởng đóng tàu, đồng thời quản lý luồng hàng đầu vào phục vụ sản xuất và luồng hàng đầu ra thông qua hệ thống kho bãi tại khu vực Central Belt của Scotland.

Xưởng đóng tàu của BAE Systems trên sông Clyde, Glasgow (Vương quốc Anh), nơi GXO Logistics cung cấp dịch vụ kho bãi và quản lý vật tư. Ảnh: BAE Systems

Theo GXO, toàn bộ hoạt động vận tải đầu vào và đầu ra sẽ được điều phối thông qua trung tâm điều hành logistics cấp độ bốn (4PL) chuyên biệt cho chuỗi cung ứng quốc phòng. Các nền tảng công nghệ tích hợp sẽ được ứng dụng nhằm nâng cao khả năng hiển thị, điều phối và kiểm soát dòng di chuyển hàng tồn kho trong toàn bộ mạng lưới.

Bà Jen Blee, Giám đốc sản xuất và cơ sở vật chất mảng tàu hải quân của BAE Systems, cho biết thỏa thuận với GXO sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và hoạt động đóng tàu trong quá trình triển khai chương trình Type 26 cho Hải quân Hoàng gia.

Trong khi đó, ông Gavin Williams, Giám đốc điều hành GXO khu vực Anh và Ireland, nhận định việc gia hạn hợp đồng thể hiện sự tin tưởng của BAE Systems đối với năng lực của GXO, đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc mở rộng năng lực logistics quốc phòng sau thương vụ mua lại Wincanton.

GXO hoàn tất việc thâu tóm Wincanton vào tháng 4/2024, qua đó mở rộng hiện diện trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không – quốc phòng và tăng cường năng lực vận hành các chuỗi logistics phức tạp, yêu cầu mức độ an ninh cao.

BAE Systems là tập đoàn quốc phòng và an ninh có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên phát triển và sản xuất các hệ thống tàu chiến, hàng không, điện tử và giải pháp quốc phòng cho nhiều quốc gia.

GXO Logistics là doanh nghiệp logistics hợp đồng có trụ sở tại Mỹ, hoạt động toàn cầu, cung cấp các giải pháp logistics phức tạp cho các ngành bán lẻ, công nghiệp, hàng không và quốc phòng.

Gia Hân (Theo Logistics Manager)