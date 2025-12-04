Anh muốn tán tỉnh nhưng không vui khi tôi hỏi về công việc

Anh nói sao tôi cứ hỏi vặn vẹo công việc anh làm gì, anh chỉ thích nói chuyện vui và rủ nhau đi chơi thôi.

Tôi quen một anh chàng qua app hẹn hò trên mạng xã hội. Mới bắt đầu nói chuyện, anh ấy xin luôn zalo của tôi để tiện nhắn tin. Sau đó anh rủ tôi đi cà phê nhưng lúc thì tôi bận, lúc anh ấy bận, lúc thời tiết xấu..., hẹn lên hẹn xuống 4–5 lần vẫn chưa gặp được nhau. Sau đó anh nhắn cho tôi ít dần. Lâu lâu anh lại hỏi: "Đang làm gì vậy", tôi trả lời thì rất lâu anh mới trả lời lại, có khi phải đến ngày hôm sau. Có những lúc tôi chủ động nhắn tin hỏi anh đang làm gì. Rồi đến một ngày, tôi và anh cũng gặp nhau được một lần. Nhưng ngay lần đầu gặp, anh đã có ý muốn cầm tay rồi đặt tay lên đùi tôi. Tôi đẩy tay anh ra. Nói chuyện được khoảng 30 phút, anh bảo phải về vì đến giờ ăn cơm, thế là chúng tôi ra về.

Tối hôm đó, đến nửa đêm anh lại nhắn: "Ngủ chưa". Hôm sau tôi trả lời là tối qua tôi ngủ rồi, anh chỉ "Ừ", rồi mọi thứ lại nhạt dần như trước. Lâu lâu anh mới nhắn một tin hỏi: "Đang làm gì", có lúc tôi lại là người chủ động nhắn trước. Gần đây, anh nhắn rủ tôi hôm nào rảnh đi chơi lâu lâu một chút. Hôm sau anh lại nhắn, nói là hôm nào rảnh thì đi Sa Pa chơi. Tôi bảo mới đi về rồi hỏi anh định đi Sa Pa thật à? Anh nói chỉ muốn đi với tôi thôi, nếu không thì đi chỗ khác cũng được, ví dụ Ba Vì, anh có người quen có thể đặt phòng đẹp. Tôi từ chối vì không muốn chỉ đi có hai người. Sau đó anh ấy im lặng.

Một thời gian không nói chuyện, trớ trêu là lúc đó tôi lại có tình cảm với anh. Tôi luôn tìm cách để anh để ý đến các bài viết của mình. Cách đây một tuần, tôi chủ động nói thích anh. Anh ấy hỏi: "Thật không". Tôi hỏi anh có người yêu chưa, anh bảo chưa. Tôi hỏi có đang tìm hiểu ai không, anh nói: "Có em nè". Tôi nói nếu anh chưa có ai thì chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc, anh đồng ý. Vậy mà từ hôm đó đến nay đã một tuần, toàn tôi là người chủ động nhắn tin, anh trả lời rất hời hợt. Công việc của anh, dù tôi đã tìm hiểu và biết, nhưng anh vẫn giấu và bảo không thích bị hỏi nhiều. Anh nói sao tôi cứ hỏi vặn vẹo công việc anh làm gì, anh chỉ thích nói chuyện vui và rủ nhau đi chơi thôi. Tôi nên làm gì với mối tình này?

Quỳnh Hoa