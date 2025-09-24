Bachkhoa-Aptech đào tạo chương trình AI quốc tế

Bachkhoa-Aptech ra mắt chương trình đào tạo "AI ứng dụng trong Khoa học dữ liệu hiện đại", định hướng đào tạo toàn diện với chuẩn đầu ra quốc tế và phương pháp thực chiến.

Chương trình được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp giảng viên giàu kinh nghiệm và mạng lưới đối tác công nghệ toàn cầu. Qua đó, Bachkhoa-Aptech muốn giúp sinh viên có thể sử dụng AI, đồng thời, tự xây dựng, sáng tạo và ứng dụng vào thực tiễn, từ đó, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao từ thị trường.

Theo báo cáo của McKinsey năm 2023, ước tính AI tạo sinh có thể thêm vào nền kinh tế toàn cầu từ 2,6 đến 4,4 nghìn tỷ USD hàng năm. Trang Fortune Business Insights chỉ ra, thị trường AI toàn cầu dự kiến đạt giá trị hơn 1.700 tỷ USD vào năm 2032. Đại diện Bachkhoa-Aptech cũng đánh giá, tại Việt Nam, AI không chỉ là xu hướng, mà còn trở thành công cụ chiến lược trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, y tế, giáo dục, sản xuất, thương mại điện tử...

"Điều này mở ra thị trường nhân lực rộng lớn, song cũng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng đào tạo, khi kiến thức cơ bản là chưa đủ mà cần sự hiểu biết chuyên sâu, khả năng ứng dụng thực tế và tư duy sáng tạo", vị đại diện nói thêm.

Sinh viên Bachkhoa-Aptech bảo vệ đồ án thực tế trước các doanh nghiệp, tập đoàn. Ảnh: Bachkhoa-Aptech

Chương trình "AI ứng dụng trong Khoa học dữ liệu hiện đại" (Applied AI in Modern Data Science) tập trung vào đào tạo kiến thức từ Python, Machine Learning, Deep Learning đến các thuật toán tiên tiến và mô hình AI thế hệ mới. Xuyên suốt khóa học, sinh viên tham gia các dự án thực tế như nhận diện hình ảnh, phân tích dữ liệu lớn, phát triển chatbot thông minh, dự báo xu hướng...

Ngoài việc hiểu cách sử dụng, học viên có thể nắm vững kỹ năng xây dựng, tinh chỉnh và tối ưu mô hình AI để ứng dụng hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp. Bachkhoa-Aptech cũng cam kết chuẩn đầu ra quốc tế với chứng chỉ được công nhận rộng rãi, giúp học viên nâng cao lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển.

Bên cạnh đó, đơn vị áp dụng phương pháp đào tạo thực chiến, với 75% thời lượng thực hành và 25% lý thuyết. Từ đầu khóa học, học viên làm quen với các dự án doanh nghiệp, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tư duy lập trình.

Sinh viên Bachkhoa-Aptech học với thiết bị hiện đại. Ảnh: Bachkhoa-Aptech

Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc Bachkhoa-Aptech cho biết, AI không chỉ là công cụ, mà còn là chìa khóa mở ra kỷ nguyên sáng tạo mới. "Với chương trình này, học viên không chỉ học cách dùng AI, mà còn nắm vững cách tạo ra AI để dẫn dắt, thay vì chỉ theo sau công nghệ", ông nhấn mạnh.

Chương trình có lộ trình học linh hoạt từ ba tháng, 6 tháng đến một năm, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau như sinh viên công nghệ thông tin học chuyên sâ; người đi làm trong lĩnh vực công nghệ nâng cấp kỹ năng hoặc người chuyển hướng nghề nghiệp.

Ngoài chương trình chính, Bachkhoa-Aptech triển khai các khóa đào tạo AI chuyên sâu cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Điểm khác biệt nằm ở cách tiếp cận, dạy cách sử dụng và giúp học viên tạo ra mô hình AI từ dữ liệu đến giải pháp có khả năng vận hành thực tế.

Bachkhoa-Aptech giới thiệu chương trình đào tạo AI cho sinh viên. Ảnh: Bachkhoa-Aptech

Bachkhoa-Aptech cũng hợp tác cùng các công ty công nghệ và startup AI để xây dựng bài học thực tiễn, mời chuyên gia trực tiếp giảng dạy, đồng thời, tạo cơ hội thực tập và việc làm sau tốt nghiệp. Nhờ đó, học viên có thể giỏi kỹ thuật và am hiểu ứng dụng AI trong thực tiễn.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên gia Machine Learning, Deep Learning, kỹ sư dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư AI ứng dụng hay chuyên gia AI cho doanh nghiệp.

Với hơn 23 năm kinh nghiệm, Bachkhoa-Aptech đã đào tạo 36.000 lập trình viên làm việc tại nhiều tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước. Phương pháp đào tạo "công nghệ thông tin ngược" (Làm trước - Học sau) giúp đơn vị thiết kế nhiều chương trình gắn sát nhu cầu doanh nghiệp.

Nhật Lệ