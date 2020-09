Phần đầu series hài "Emily in Paris" sẽ lên sóng vào ngày 2/10. Trong phim, Lily Collins hóa thân Emily - cô nàng người Mỹ đến Paris (Pháp) sinh sống, gặp nhiều xung đột do khác biệt hai nền văn hóa. Cuộc phiêu lưu nơi đất khách giúp cô dần trưởng thành, dung hòa các mối quan hệ trong công việc, bạn bè và tình yêu. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lily ở mảng phim dài tập sau 4 năm vắng bóng. Đây cũng là lần đầu cô hợp tác với nhà sản xuất Darren Star - cha đẻ loạt phim "Sex in the city" - từng gây sốt tín đồ thời trang đầu thập niên 2000.

Để phù hợp với bối cảnh chuyện ở kinh đô thời trang, nhân vật của Lily Collins "phủ" đồ hiệu từ các nhà mốt xa xỉ Pháp. Trong đoạn quay ngoại cảnh, diễn viên 31 tuổi hóa quý cô cổ điển với set kẻ ô đen, trắng của Veronica Beard, túi đeo chéo Chanel, giày Christian Louboutin, tạo tương phản với mũ nồi đỏ. Ảnh: Backgird