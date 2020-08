Nghệ sĩ cải lương Bạch Tuyết ra mắt vọng cổ 'Hoa nở không màu' phiên bản chống Covid-19.

Bạch Tuyết hát vọng cổ “Hoa nở không màu” chống Covid-19 Bạch Tuyết hát vọng cổ "Hoa nở không màu" phiên bản chống Covid-19. Video: Youtube NSND Bạch Tuyết.

Nhạc phẩm do Nguyễn Minh Cường biên soạn lại lời từ bản hit của Hoài Lâm nhằm động viên và kêu gọi mọi người chung sức đẩy lùi dịch. Nghệ sĩ Bạch Tuyết nói: "Những ca từ đơn giản nhưng đầy đủ thông tin, ý nghĩa. Tôi trân trọng nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cũng như các nghệ sĩ trẻ, bên cạnh tài năng, họ còn có trái tim ấm áp".

Nghệ sĩ Bạch Tuyết. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trước đó, nghệ sĩ cải lương cũng sáng tác nhiều bài tân cổ giao duyên như: Sài Gòn mùa này quá dễ thương, Nếu một ngày mẹ phải bị cách ly, Ông bà anh thời Covid-19... nhằm tri ân những người ở tuyến đầu chống dịch.

Ở tuổi 76, nghệ sĩ Bạch Tuyết cho rằng may mắn khi vẫn còn được sống với nghề, được khán giả thương yêu. Hiện bà làm giám khảo giải "Bông lúa vàng" và "Chuông vàng vọng cổ 2020". Bạch Tuyết sinh năm 1945, quê ở Châu Đốc, An Giang. Năm 1965, Bạch Tuyết đoạt Huy chương vàng giải Thanh Tâm. Trên sân khấu, bà có nhiều vai diễn để đời như: Trường An vở Tuyệt tình ca, cô Lựu vở Đời cô Lựu, Kiều Nguyệt Nga vở Kiều Nguyệt Nga, Thúy Kiều vở Kim Vân Kiều, Dương Vân Nga vở Thái hậu Dương Vân Nga... Năm 2013, bà được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Tuệ Thơ