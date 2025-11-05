Bạch Mai ứng dụng AI xây dựng bệnh viện thông minh

Bệnh viện Bạch Mai sẽ ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn, đồng thời tự động hóa và tối ưu hóa toàn bộ quy trình vận hành của bệnh viện.

"Chúng tôi đặt mục tiêu kết nối dữ liệu y tế quốc gia, xây dựng hồ sơ sức khỏe số cho mọi người dân, tạo nền tảng cho nghiên cứu và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Khi có kho dữ liệu lớn (Big Data) được chuẩn hóa, Việt Nam sẽ có điều kiện thúc đẩy nghiên cứu, công bố các công trình khoa học lớn", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nói tại buổi công bố Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa bệnh viện và Tập đoàn FPT, ngày 5/11.

PGS Đào Xuân Cơ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vân Anh

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực trọng tâm là chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể, AI sẽ được tích hợp để hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, nội soi và giúp bác sĩ ra quyết định lâm sàng. Công nghệ này cũng được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực, quản lý chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu thuốc men và vật tư tiêu hao.

Bệnh viện Bạch Mai hiện là trung tâm y học đầu ngành của cả nước, tiếp nhận khoảng 8.000-10.000 lượt khám mỗi ngày. Nơi này được xem là mô hình mẫu trong chuyển đổi số ngành y tế Việt Nam, khi tiên phong triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, kết nối dữ liệu liên thông, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản lý vận hành. Bệnh viện cũng phát triển ứng dụng, cho phép người dân đặt lịch khám, tra cứu hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến, thể hiện rõ định hướng lấy người bệnh làm trung tâm.

Tuy nhiên, ông Cơ thừa nhận quá trình chuyển đổi số vẫn còn hạn chế nếu chỉ dựa vào nội lực. "Với sự đồng hành của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, chúng tôi tin rằng việc chuyển đổi số sẽ được đẩy nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều", ông Cơ bày tỏ kỳ vọng.

Đại diện đối tác, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, khẳng định AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số sẽ là "chìa khóa" giúp Bạch Mai trở thành mô hình bệnh viện hiện đại. Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, cho biết tập đoàn đang hợp tác với hơn 300 bệnh viện và 6 Sở Y tế, hỗ trợ khoảng 30 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.

"Sự hợp tác này sẽ mở ra một chặng đường mới, góp phần phục vụ người dân và đất nước tốt hơn", ông Khoa khẳng định.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (trái) và ông Nguyễn Văn Khoa (phải), Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Vân Anh

Hệ thống y tế công của Việt Nam từ lâu đã phải vật lộn với tình trạng quá tải kinh niên, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Bệnh nhân từ các tỉnh thường đổ về đây để tìm kiếm sự chăm sóc y tế chất lượng cao, dẫn đến việc các bệnh viện thường xuyên hoạt động vượt quá công suất thiết kế. Tình trạng này gây áp lực nặng nề lên đội ngũ y bác sĩ và cơ sở vật chất, đồng thời kéo dài thời gian chờ đợi của người bệnh, ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh.

Để giải quyết thách thức này, Chính phủ xác định chuyển đổi số ngành y tế là một trong những ưu tiên quốc gia. Chương trình này tập trung vào việc hiện đại hóa quản lý bệnh viện, triển khai bệnh án điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Việc ứng dụng các công nghệ mới AI được xem là một giải pháp chiến lược, không chỉ để giảm tải mà còn để nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị. Những nỗ lực này nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe bền vững, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn cho hơn 100 triệu dân.

Lê Nga