Bạch Mai lập phòng thực hành mô phỏng tiếp cận mạch máu

Bệnh viện Bạch Mai xây dựng phòng thực hành mô phỏng tiếp cận mạch máu, giúp các nhân viên y tế được thực hành, nâng cao kỹ năng tiếp cận mạch máu theo chuẩn quốc tế.

"Đây là cơ hội để hơn 10.000 nhân viên y tế từ các bệnh viện tỉnh và địa phương đến Bệnh viện Bạch Mai hàng năm có cơ hội thực hành và học hỏi kỹ thuật tiếp cận mạch máu tiên tiến", PGS.TS. Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nói tại lễ khánh thành ngày 10/11.

GS Giáp cho hay Bạch Mai tiếp nhận từ 8.000 đến 10.000 bệnh nhân ngoại trú và chăm sóc khoảng 4.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Trong số đó, rất nhiều ca bệnh khó khăn trong việc tiếp cận mạch máu. Với phòng mô phỏng hiện đại này, nhân viên y tế có thể thực hành, nâng cao kỹ năng tiếp cận mạch máu theo chuẩn quốc tế. Việc này đặc biệt quan trọng để giảm nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ và nhiễm trùng huyết.

Phòng mô phỏng được đặt tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh viện Bạch Mai, trang bị hệ thống mô hình mô phỏng mạch máu và máy siêu âm hướng dẫn thủ thuật. Đây là mô hình đào tạo thực hành giúp bác sĩ, điều dưỡng rèn kỹ năng tiếp cận mạch máu an toàn trước khi thực hiện trên người bệnh thật.

Các bác sĩ thao tác với máy siêu âm hướng dẫn, tiếp cận mạch máu mô phỏng. Ảnh: Thành Dương

Lĩnh vực truyền tĩnh mạch - một kỹ thuật phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều biến chứng nếu thực hiện không đúng quy chuẩn. Nhờ hệ thống mô phỏng và máy siêu âm định vị mạch máu, học viên có thể thực hành các thủ thuật như đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, chọc hút dịch màng phổi, dẫn lưu ổ bụng... với độ chính xác cao hơn và giảm rủi ro khi thực hành trên bệnh nhân.

"Người bệnh được hưởng lợi ích từ kỹ thuật cao với sự an toàn, hiệu quả và chất lượng chăm sóc, nhằm tránh nhiễm trùng tại chỗ và nhiễm trùng huyết", PGS Giáp nói, thêm rằng Bạch Mai hướng tới trở thành một trung tâm đào tạo thực hành và nghiên cứu trọng điểm trong lĩnh vực trị liệu mạch máu.

Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết bên cạnh hoạt động đào tạo chuyên sâu, bệnh viện đề cao vai trò của việc xây dựng bằng chứng khoa học và thu thập dữ liệu lâm sàng thực tế, nhằm mở rộng và nhân rộng thành công chương trình thiết lập đường truyền tĩnh mạch ra các trung tâm y tế cấp tỉnh và địa phương.

Lê Nga