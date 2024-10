Bách khoa Hà Nội: Sẽ xử lý đến cùng vụ sinh viên phải ăn canh thừa

Đại học Bách khoa Hà Nội nói bất ngờ và thấy "khó hiểu, không thể chấp nhận được" khi biết sinh viên phải ăn canh thừa, cho biết sẽ xử lý đến cùng và công khai.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, ngày 8/10 chia sẻ với VnExpress như trên. Ông Chính nói Ban lãnh đạo đại học nhận trách nhiệm trực tiếp về việc này.

"Ngay trong tối qua, chúng tôi đã gặp mặt tất cả sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh để lắng nghe, đồng thời tập hợp tất cả đơn vị liên quan để rà soát lại", ông Chính cho hay.

Theo ông, cả ban lãnh đạo nhà trường đều bất ngờ về những phản ánh do sinh viên gửi tới Đài truyền hình Việt Nam, liên quan đến suất cơm không đảm bảo khi học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Trước đó, trường không nhận được phản ánh trực tiếp nào từ sinh viên.

Ông Huỳnh Đăng Chính chia sẻ với báo chí, trưa 8/10. Ảnh: Dương Tâm

Trong bản tin của VTV, phát sóng lúc 18h35 ngày 7/10, sinh viên cho biết trong thời gian học Quốc phòng và An ninh, các em ăn ở nhà ăn A15, thuộc khuôn viên trường, do nhà cung cấp suất ăn phụ trách. Những sinh viên thuộc nhóm hỗ trợ phục vụ ăn uống được giao thu gom cơm thừa ở từng bàn, trộn đều. Sau đó, nhân viên nhà bếp đổ số cơm này vào thùng đựng chung, rồi chia cho các nhóm sinh viên đến ăn sau.

Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục múc thành các phần ăn mới. Sinh viên cũng cho biết nhiều lần phát hiện dị vật, côn trùng hay phải ăn trứng thối.

Ông Chính cho biết một số thông tin phản ánh đúng sự thật nhưng cũng có thông tin chưa chính xác.

Về chuyện ăn cơm thừa, theo ông Chính, suất ăn của sinh viên được bố trí như dành cho bộ đội, không để lẫn thức ăn và cơm. Do đó, cơm được để ở mỗi bàn một bát to, sinh viên ăn bao nhiêu xới bấy nhiêu. Vì vậy, "cơm thừa" ở đây thực chất là cơm còn dư chứ không phải cơm ăn dở.

"Hôm nay, chúng tôi chỉ đạo không chia cơm vào bát để ở từng bàn nữa mà để cơm ở một khu vực cố định, sinh viên tự tới đó để lấy", ông nói.

Với phản ảnh phải ăn canh thừa, ông Chính nói cũng không thể hiểu nổi.

"Việc này không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ làm nghiêm, dứt khoát xử lý đến cùng và công khai việc này".

Liên quan đến hình ảnh những suất ăn có dị vật, lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định chưa rõ về bối cảnh. Năm ngoái, trường ghi nhận phản ánh của hai sinh viên về suất ăn có chân gián và đã xử lý.

Nói về quy trình kiểm tra, giám sát suất ăn của sinh viên, ông Chính cho hay định kỳ trung tâm y tế trên địa bàn đều đến kiểm tra, chưa ghi nhận điều gì bất thường. Thứ 5 hàng tuần, khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh tổ chức họp dân chủ nhưng cũng không nhận được phản ánh từ sinh viên.

"Vì vậy, nhà trường tin tưởng đơn vị cung cấp dịch vụ đã làm tốt", ông nói. Lãnh đạo Bách khoa Hà Nội không cung cấp tên đơn vị này.

Hình ảnh cơm có dị vật, được sinh viên phản ánh là ở nhà ăn A15, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh chụp màn hình VTV

Giải trình với Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà cung cấp suất ăn cũng nói chưa nhận được phản ánh trực tiếp của sinh viên về vệ sinh thực phẩm, chưa có ca ngộ độc thức ăn nào được ghi nhận, nhân viên mới không nắm được quy định.

Tuy nhiên, trường đánh giá những lý do này chưa đủ thuyết phục, đã dừng hợp đồng với đơn vị này. Nhà ăn A15, nơi bị phản ánh, đóng cửa sáng nay. Khoảng 500 sinh viên đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh chuyển sang nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên của trường. Thầy cô dạy môn Quốc phòng - An ninh sẽ ăn trưa và ăn tối cùng sinh viên.

Đại học này giao Phòng Công tác sinh viên giám sát toàn bộ các khâu liên quan đến bữa ăn, từ thực phẩm đưa vào đến khẩu phần ăn, đồng thời khảo sát ý kiến sinh viên, đặt mã QR code ghi nhận phản ánh của các em.

Sáng nay, Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan y tế địa phương đã đến kiểm tra, làm việc với trường. Kết quả chưa được công bố. Trong khi đó, các sinh viên cho biết buổi học diễn ra bình thường, từ chối chia sẻ thêm về các suất ăn.

Theo quy định, sinh viên đại học cần tham gia 4 học phần với 165 tiết giáo dục Quốc phòng và An ninh. Trong khi đa số trường ở Hà Nội phải đưa sinh viên lên trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) hoặc Hòa Lạc, Đại học Bách khoa Hà Nội đủ điều kiện tổ chức môn này tại khuôn viên trường, từ năm 2022.

Khoảng 7.000-8.000 tân sinh viên mỗi năm được chia thành nhiều nhóm, lần lượt học trong năm thứ nhất. Trường từng cho biết nhà ăn dành cho nhóm này được bố trí riêng với 750 chỗ ngồi, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm, để sinh viên ăn ở và học tập như một chiến sĩ.

Hiện, trường có hai nhà ăn, gồm nhà ăn A15 phục vụ sinh viên và nhà ăn dành cho cán bộ, giảng viên. Cả hai do các đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài trường đấu thầu. Theo lãnh đạo Bách khoa Hà Nội, hợp đồng đều có điều khoản về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cho rằng đây là "sự cố của Bách khoa Hà Nội", ông Chính cũng nhìn nhận việc này là lời cảnh báo để trường và các đại học khác làm tốt hơn.

Dương Tâm