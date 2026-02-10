Bách Hóa Xanh lãi gần 2 tỷ đồng mỗi ngày

Chuỗi bách hóa của Thế Giới Di Động ghi nhận lợi nhuận 710 tỷ đồng trong năm ngoái, tương đương gần 2 tỷ đồng mỗi ngày.

Thông tin được ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG), nêu tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, chiều 10/2. Theo ông Linh, mức lãi 710 tỷ đồng tăng gấp 7 lần so với năm trước đó, góp phần nâng vai trò đóng góp của Bách Hóa Xanh trong cơ cấu lợi nhuận toàn tập đoàn.

Năm qua, doanh thu chuỗi đạt gần 46.900 tỷ đồng, tăng 14% và chiếm khoảng 30% tổng doanh thu của MWG. Tuy nhiên, thu tại các cửa hàng cũ gần như đi ngang do doanh nghiệp tái cấu trúc danh mục ngành hàng tiêu dùng nhanh và nâng chất lượng thực phẩm tươi sống.

Động lực tăng trưởng chính của Bách Hóa Xanh đến từ mở rộng mạng lưới. Năm ngoái, chuỗi này mở mới 789 cửa hàng, vượt kế hoạch ban đầu 600 điểm bán, gần một nửa tập trung tại miền Trung. Tháng 10/2025, chuỗi hiện diện tại miền Bắc sau gần một thập kỷ hoạt động chủ yếu ở miền Nam và Trung.

Theo lãnh đạo MWG, thị trường miền Bắc có mức độ cạnh tranh cao, song ngành hàng thực phẩm tươi sống được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Sau tái cấu trúc, các cửa hàng mới có điểm hòa vốn thấp hơn nhờ mức đầu tư phù hợp từng thị trường. Doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu cửa hàng cũ sẽ tăng trở lại 5-10%.

Năm nay, Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục mở mới khoảng 1.000 cửa hàng, trong đó 30-40% tại các thị trường phía bắc. Chuỗi được kỳ vọng đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận hợp nhất của MWG.

Về dài hạn, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu niêm yết riêng Bách Hóa Xanh trong 3 năm tới, sau khi xóa hết lỗ lũy kế và cải thiện hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo MWG cho rằng việc siết quản lý thị trường là lợi thế cho chuỗi nhờ hệ thống kiểm soát nguồn gốc, hóa đơn.

Cùng với Bách Hóa Xanh, MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ năm nay, tăng lần lượt 18% và 30%. Mảng bán lẻ điện thoại - điện máy tiếp tục là trụ cột, trong khi các mảng dịch vụ và thị trường quốc tế được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng mới.

Thi Hà