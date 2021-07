Bách hóa Xanh hứa sẽ không tăng giá bất hợp lý

Lãnh đạo Bách Hóa Xanh nói không có chủ trương đẩy giá bán để tăng lợi nhuận, mà ngược lại, đang nỗ lực kiểm soát giá khi hàng hóa khan hiếm.

Trước phản ứng của dư luận, Công ty cổ phần Thương mại Bách Hoá Xanh thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) cho biết, họ đã lắng nghe và "đồng cảm" với các bức xúc của dư luận. Đó là việc giá bán một số mặt hàng tăng và chất lượng dịch vụ chưa đảm bảo (chưa cập nhật giá niêm yết kịp thời, tính tiền nhầm, cân sai, thái độ phục vụ chưa tốt...) tại một số cửa hàng.

"Chúng tôi không có chủ trương tăng giá để gia tăng lợi nhuận", đại diện Bách Hóa Xanh khẳng định.

Bách hóa Xanh quận 2. Ảnh: Bách Hóa Xanh.

Theo Bách Hóa Xanh, họ đã không ngừng nỗ lực để tăng cường gấp 2-4 lần công suất vận hành. Công ty đang rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành và tìm kiếm giải pháp xử lý. Để kiểm soát giá bán, họ sẽ tăng thêm mã sản phẩm trong danh mục hàng hóa thiết yếu cam kết giữ giá bán cố định đăng ký với Sở Công Thương TP HCM. Bán hàng có giới hạn số lượng để bảo đảm nhiều người mua được hàng và tránh tình trạng "đầu cơ – thu gom sỉ".

Ngoài ra họ cam kết sẽ làm việc với nhà cung cấp để giữ giá mua vào không tăng lên bất hợp lý. Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục tăng sản lượng mua và giữ giá bán không tăng để phục vụ người tiêu dùng đủ sản lượng dồi dào.

Nếu sản phẩm có giá mua vào tăng bất hợp lý, Bách Hoá Xanh sẽ chuyển hướng mua các sản phẩm khác thay thế hoặc nhanh chóng tìm kiếm nhà cung cấp và vùng trồng mới để giảm áp lực cung ứng. Ví dụ mua hàng rau củ từ khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ cung cấp thêm cho TP HCM nhằm tiếp tục đáp ứng đủ nhu cầu sản lượng cho người tiêu dùng.

Trong trường hợp mọi giải pháp kiểm soát giá mua vào không mang lại kết quả, Bách Hóa Xanh sẽ chủ động giảm sản lượng hoặc tạm ngưng kinh doanh ngắn hạn các mặt hàng này cho đến khi giá mua vào quay về mức hợp lý (không mua bằng mọi giá). Trong những trường hợp này, công ty sẽ thông tin rõ ràng lý do đứt hàng vì giá mua vào tăng cao đến khách hàng.

Trước đó, ngày 13/7, hệ thống bán lẻ Bách Hóa Xanh đã thông báo tăng giá bán một số mặt hàng do phải bù đắp cho chi phí vận chuyển, xét nghiệm, nhân công... tăng cao. Sự việc này khiến người tiêu dùng tại khu vực miền Nam và dư luận xã hội phản ứng gay gắt, cho rằng Bách Hóa Xanh tăng giá kiếm lời mùa dịch. Trên mạng xã hội nhiều ý kiến kêu gọi tẩy chay mua hàng tại hệ thống lớn với 1.905 điểm bán này.

Hôm 16/7, Cục Quản lý Thị trường TP HCM đã thực tế kiểm tra một số cửa hàng kinh doanh thuộc hệ thống Bách Hóa Xanh. Làm việc với cơ quan quản lý, ông Trần Kinh Doanh, Tổng giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh thừa nhận việc hệ thống Bách Hóa Xanh đã tăng giá bán một số mặt hàng nhưng "không phải vì mục đích lợi nhuận".

Giá hàng hóa được điều chỉnh theo giá nhập đầu vào tại những thời điểm nhất định. Do vậy, giá tăng do tăng chi phí vận chuyển, phí nhân công, tài xế, hư hỏng hàng hóa tươi sống do kéo dài thời gian lưu thông...

Tại buổi kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường TP HCM cũng xác định Bách Hóa Xanh không tăng giá đột biến mà chỉ tăng theo điều kiện khách quan.

Còn tại Sóc Trăng, sáng 17/7, Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng đã lập biên bản cửa hàng Bách hóa Xanh ở số 481 Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3, TP Sóc Trăng bán một số mặt hàng cao hơn so với giá niêm yết.

Thi Hà