Bách Hóa Xanh bán hơn trăm tỷ đồng mỗi ngày

Chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng Bách Hóa Xanh lập kỷ lục doanh thu gần 46.900 tỷ trong năm 2025, trung bình mỗi ngày đạt hơn 128 tỷ đồng.

Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) cho biết công ty con Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu gần 46.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2024. Trung bình mỗi ngày, chuỗi thu về hơn 128 tỷ đồng.

Đây là con số kỷ lục trong lịch sử hoạt động 8 năm qua của chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng này. Họ cũng đã thiết lập chuỗi 3 năm liên tiếp có doanh thu tăng trưởng.

MWG không công bố lợi nhuận của Bách Hóa Xanh. Họ chỉ nêu rằng 2025 là năm thứ hai liên tiếp chuỗi này có lãi, với mức tăng trưởng "gấp nhiều lần so với năm 2024".

Kết quả này có được sau một năm Bách Hóa Xanh mở ròng 789 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán lên vượt mốc 2.500 siêu thị. Đây cũng là năm mở mới mạnh nhất của chuỗi từ trước đến nay, tốc độ đạt gấp 10 lần năm trước đó. Nhờ vậy, Bách Hóa Xanh đã trở thành chuỗi bán lẻ có mạng lưới rộng nhất trong hệ sinh thái MWG.

Ngoài ra, ban lãnh đạo cũng cho biết họ còn phục vụ hơn 7 triệu lượt giao dịch trên kênh trực tuyến. Doanh thu mang về khoảng 2.300 tỷ đồng, chiếm gần 5% tổng doanh thu toàn chuỗi, tương đương mức tăng trưởng 150% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Bách Hóa Xanh ghi nhận tăng trưởng trên hầu hết ngành hàng chính mặc dù thị trường hàng tiêu dùng chỉ tăng trưởng nhẹ. Cụ thể, ngành hàng thực phẩm tươi sống tăng trong khoảng 5-15%, ngành hàng tiêu dùng nhanh ghi nhận mức tăng 5-20%.

Với việc đưa vào hoạt động 789 cửa hàng mới, chuỗi bán lẻ này đã vượt kế hoạch ban đầu là 600 cửa hàng. Gần 50% điểm bán mới tập trung tại khu vực miền Trung. Đồng thời, chuỗi chính thức hiện diện tại miền Bắc, bước đầu trong chiến lược phủ sóng toàn quốc.

Tuy nhiên, mở mới nhiều khiến doanh thu bình quân mỗi cửa hàng mỗi tháng giảm xuống còn trên 1,5 tỷ đồng. Trước đó, chuỗi từng ghi nhận con số hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Kafi cho rằng Bách Hóa Xanh đang dẫn đầu xu hướng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với mô hình bán lẻ hiện đại nhờ lợi thế cạnh tranh ở mảng thực phẩm tươi sống. Sau khi bắt đầu ghi nhận lợi nhuận trong năm 2024, chuỗi đã khởi động lại hoạt động mở rộng quy mô.

Dựa vào định hướng cập nhật từ ban lãnh đạo, Chứng khoán Kafi ước tính Bách Hóa Xanh sẽ mở mới lần lượt 800 đến 1.000 cửa hàng trong năm 2026 và 2027, phần lớn tập trung tại miền Bắc và miền Trung.

Nhân viên Bách Hóa Xanh đang tính tiền cho khách hàng. Ảnh: MWG

Bách Hóa Xanh đóng góp 30% tổng doanh thu của MWG. Tỷ trọng này tiếp tục vượt tỷ trọng của mảng kinh doanh điện thoại và thiết bị điện tử Thế Giới Di Động, chỉ đứng sau chuỗi Điện Máy Xanh.

Tổng lại, MWG báo doanh thu tăng hơn 16% lên con số 156.166 tỷ đồng. Đây là mức kỷ lục trong hơn 20 năm hoạt động "đế chế" bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài.

Dự báo về tương lai, VNDirect kỳ vọng Bách Hóa Xanh tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của MWG trong năm 2026, dựa trên việc cải thiện hiệu quả ở cấp cửa hàng, tối ưu danh mục hàng hóa và kiểm soát chi phí chặt chẽ hơn sau khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc.

Tuy nhiên theo nhóm phân tích, các mô hình cửa hàng tạp hóa mới với diện tích nhỏ hơn, đặt tại các khu vực mới sẽ có doanh số cửa hàng hiện hữu thấp hơn so với mô hình BHX cũ tại nội thành, qua đó có thể khiến doanh thu mỗi cửa hàng bình quân giảm trong năm 2026.

Tất Đạt