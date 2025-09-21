Bậc thầy pháo hoa xin lỗi vì show 'rồng bay' trên núi Himalaya

Trung QuốcThái Quốc Cường, nghệ sĩ bậc thầy, xin lỗi trước chỉ trích phá hoại môi trường do tổ chức show pháo hoa trên Himalaya.

Theo Sina, show Rồng bay do Thái Quốc Cường phối hợp thương hiệu trang phục, đồ dùng ngoài trời Arc'teryx (Canada) thực hiện, diễn ra ngày 19/9 trên sườn núi ở độ cao 5.500 m so với mực nước biển, tại huyện Gyangzê, thành phố Xigazê, khu tự trị Tây Tạng.

Show pháo hoa rồng bay trên núi Himalaya Hình ảnh ở show "Rồng bay". Video: Weibo

Theo ban tổ chức, sự kiện được tiến hành dưới sự đánh giá khoa học, chỉ dẫn nghiêm ngặt. Quá trình sáng tạo, êkíp sử dụng các nguyên liệu thân thiện môi trường, bao gồm bột màu phân hủy sinh học, lượng khí thải đáp ứng các tiêu chuẩn trong bảo vệ môi trường.

Sau khi video được ban tổ chức và nghệ sĩ đăng trên mạng xã hội, nhiều người cho biết lo ngại tác động của chương trình tới môi trường. Theo Beijing Daily, khán giả phẫn nộ với show trình diễn, cho rằng bắn pháo hoa trên núi Himalaya - nơi vốn mong manh về mặt sinh thái - là hành vi "hoang đường".

Trên The Paper, Khê Chí Nông - người sáng lập tổ chức Wild China - nói show diễn dễ mang tới tác động tiêu cực, chẳng hạn phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã. Thảm thực vật mất hàng trăm năm mới hình thành, việc phục hồi nhân tạo trong thời gian ngắn là bất khả thi. Mặt khác, luật pháp quy định cấm đốt pháp hoa ở rừng, núi, thảo nguyên và các khu phòng tránh hỏa hoạn trọng điểm khác.

Ông Hoa Đán Tài, nhà nghiên cứu du mục tại Đại học Dân tộc Thanh Hải, nhận định các vật liệu phân hủy sinh học có thể không phân hủy được trong không gian cao nguyên, vì thế show nghệ thuật có thể gây nguy hại.

Ngày 21/9, Ủy ban nhân dân, chính quyền thành phố Xigazê cho biết đã lập đoàn điều tra khẩn cấp, đến hiện trường đánh giá sự việc, xử lý theo pháp luật.

Nghệ thuật gia danh tiếng Thái Quốc Cường. Ảnh: AD

Cùng ngày, Thái Quốc Cường cho biết ông và êkíp thành thực chấp nhận mọi phê bình khi sáng tạo nghệ thuật trên cao nguyên tuyết. "Thực sự chúng tôi có nhiều chỗ suy nghĩ chưa thấu đáo, tôi vô cùng xin lỗi", ông nói.

Thái Quốc Cường cho biết sẽ chủ động phối hợp các bộ ngành và bên thứ ba (đơn vị chuyên nghiệp về bảo vệ môi trường) trong việc đánh giá đa chiều tác động của show pháo hoa, đồng thời làm những hành động thiết thực để bảo vệ cao nguyên Tây Tạng. Nếu kết quả điều tra cho thấy show gây ảnh hưởng, ông bằng lòng làm hết sức để sửa sai. Sau này, ông sẽ thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng hơn ảnh hưởng của các show nghệ thuật liên quan môi trường.

Tài khoản Weibo của hãng Arc'teryx cũng đăng thư xin lỗi, cho biết công ty có trách nhiệm phối hợp cơ quan chức năng, đơn vị thứ ba thẩm tra tác động của show tới môi trường, cam kết bù đắp kịp thời dựa trên kết quả thẩm tra và ý kiến đóng góp trong dư luận.

Thái Quốc Cường (Cai Guoqiang), 58 tuổi, sinh ở tỉnh Phúc Kiến, là bậc thầy về tổ chức bắn pháo hoa đồng thời là một trong nghệ thuật gia đương đại danh tiếng nhất Trung Quốc. Tính đến năm 2024, ông hoàn thành hơn 650 cuộc triển lãm trên khắp thế giới. Năm 2008, ông làm giám đốc thiết kế pháo hoa nghệ thuật tại lễ khai mạc và bế mạc Olympic Bắc Kinh. Ông cũng từng đảm nhiệm vai trò này tại nhiều sự kiện lớn khác. Năm 2012, ông nhận Huân chương nghệ thuật Mỹ vì đóng góp trong giao lưu văn hóa quốc tế.

Nghinh Xuân (theo The Paper, Beijing Daily)