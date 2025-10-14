Bác sĩ và nhiều người bị bắt vì làm bệnh nhân nâng ngực tử vong

TP HCM5 người thuộc êkip phẫu thuật tại Bệnh viện Thẩm mỹ Paris bị cáo buộc chưa đăng ký chứng chỉ hành nghề, làm người phụ nữ 32 tuổi tử vong khi nâng ngực, hút mỡ.

Ngày 14/10, bác sĩ Bùi Đức Nhiên và điều dưỡng Phạm Thị Quyên cùng 3 người khác bị Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Ê-kíp tại bệnh viện thẩm mỹ Paris bị bắt vì là bệnh nhân tử vong Cảnh sát đọc lệnh khởi tố các bị can. Video: Công an TP HCM

Trước đó, hôm 28/5, người phụ nữ 32 tuổi đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thẩm mỹ Paris tại quận 3 cũ để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ nâng ngực, hút mỡ. Sau khi được tư vấn, nơi đây bố trí êkíp phẫu thuật gồm Nhiên, Quyên và 3 người khác.

Trong quá trình phẫu thuật, người phụ nữ có biểu hiện suy tuần hoàn, suy hô hấp và được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng tử vong. Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo PC01 phối hợp với các đơn vị điều tra.

Cơ quan điều tra xác định, êkíp phẫu thuật cho nạn nhân có nhiều sai phạm về điều kiện hành nghề. Nhiên, Quyên là bác sĩ, điều dưỡng không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Paris. Một số cá nhân khác không có chứng chỉ hành nghề và không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại thẩm mỹ viện.

"Các thành viên êkíp phẫu thuật đã vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ", cơ quan điều tra nhận định. Vụ án đang được mở rộng điều tra.

5 người trong êkíp phẫu thuật khiến bệnh nhân tử vong. Ảnh: Công an TP HCM

Bệnh viện Răng hàm mặt Thẩm mỹ Paris từng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hai lần trong năm 2024, liên quan các trường hợp sự cố y khoa do phẫu thuật thẩm mỹ. Nơi này từng bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng, kể từ ngày 6/9/2024.

Quốc Thắng