Bác sĩ ung thư thoát cửa tử sau ca khoan sọ tại giường

MỹBác sĩ Tim Williams, 69 tuổi, sống sót kỳ diệu sau cơn xuất huyết não nhờ đồng nghiệp khoan sọ cấp cứu ngay tại giường bệnh khi sự sống chỉ còn tính bằng phút.

Chín tháng sau biến cố xảy ra vào tháng 3/2025, ông Williams hiện hồi phục 80% sức khỏe và đang lên kế hoạch quay lại nghiên cứu y khoa. Nhìn lại hành trình giành giật sự sống, vị Giám đốc Viện Liệu pháp Proton Nam Florida (Trung tâm Y tế Delray) thừa nhận bản thân đã ba lần chạm mặt tử thần: cú ngã đơn độc, cơn xuất huyết não cấp tính và 9 ngày hôn mê sâu.

Bi kịch ập đến vào một buổi sáng đầu tháng 3 năm ngoái. Bà Sara, vợ ông, linh cảm chuyện chẳng lành khi không thể liên lạc với chồng nên nhờ hàng xóm kiểm tra. Người này phát hiện ông Williams nằm bất động trên sàn nhà, đầu có vết bầm tím. Đội cấp cứu xác định não bệnh nhân đang xuất huyết cấp tính. Thay vì đưa đến bệnh viện gần nhất, kíp trực quyết định chuyển thẳng ông tới Trung tâm Đột quỵ Toàn diện thuộc Trung tâm Y tế Delray - nơi ông làm việc. Chính quyết định này đã thay đổi cục diện sinh tử của vị bác sĩ.

Bác sĩ Tim Williams trong chuyến thăm Trung tâm Y tế Delray tại Delray Beach hôm 2/1. Ảnh: Carline Jean

Tại bệnh viện, tình trạng của ông Williams chuyển biến xấu nhanh chóng. Máu tràn ngập trong não, xuống tủy sống và gây phù não nghiêm trọng, khiến ông mất hoàn toàn nhận thức. Các bác sĩ thần kinh ước tính khi đó bệnh nhân chỉ còn 20-30 phút để sống. Bác sĩ phẫu thuật thần kinh Ron Young, đồng nghiệp của ông, khi đến nơi nhận thấy bệnh nhân gần như không còn phản ứng.

Không còn đủ thời gian chuyển vào phòng mổ, bác sĩ Young yêu cầu bộ dụng cụ và thực hiện thủ thuật khoan sọ ngay tại giường bệnh. Ông khoan một lỗ nhỏ trên hộp sọ của Williams để đặt ống dẫn lưu dịch não tủy, giải tỏa áp lực nội sọ khẩn cấp. Phép màu xuất hiện chỉ sau vài phút, bệnh nhân bắt đầu có phản ứng và nói chuyện trở lại. Bác sĩ Young nhận định dù xuất huyết não là bệnh lý thường gặp, nhưng việc bệnh nhân sống sót sau diễn biến nguy kịch và không rõ nguyên nhân gốc rễ như trường hợp này là điều hiếm thấy.

Dù ca thủ thuật thành công, thử thách vẫn chưa dừng lại. Ông Williams tiếp tục rơi vào hôn mê sâu suốt 9 ngày và gặp biến chứng viêm phổi hít. Khi tỉnh lại, chuyên gia ung thư lừng danh đối mặt với thực tế nghiệt ngã: mất hoàn toàn khả năng vận động. Ông phải học lại từng bước đi đầu tiên tại trung tâm phục hồi chức năng và vật lộn với chứng suy giảm trí nhớ ngắn hạn. Sau 43 ngày điều trị tích cực, ông mới đủ điều kiện xuất viện.

Từ trải nghiệm cận tử của mình, bác sĩ Williams nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp cứu đúng tuyến. Ông khuyên người dân khi có dấu hiệu đột quỵ cần đến thẳng các trung tâm chuyên khoa thần kinh thay vì cơ sở y tế gần nhất, bởi trình độ chuyên môn tại đây đóng vai trò quyết định sự sống còn. "Tôi đã ở đúng nơi, vào đúng thời điểm", ông nói.

Bình Minh (Theo Tampa Bay Times)