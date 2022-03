Bác sĩ tư vấn cách giảm triệu chứng ho do Covid-19

PGS TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, BV Bạch Mai chia sẻ cách nhận biết, xử trí cơn ho do Covid-19 tại toạ đàm lúc 20h, ngày 12/3 trên VnExpress.

Ho là bệnh lý thường gặp, đặc biệt ở những người mắc Covid-19, cũng như sau khi khỏi. Nhiều F0 phải chịu những cơn ho dai dẳng trong nhiều ngày, gây mệt mỏi và có thể dẫn đến khó ngủ.

Nhằm giúp độc giả hiểu thêm về các nguyên nhân gây ho, cách phân biệt giữa ho thường và ho do Covid-19 cũng như cách xử lý cho từng trường hợp, VnExpress phối hợp cùng Tracybee tổ chức toạ đàm "Xử trí cơn ho do Covid-19". Chương trình phát sóng lúc 20h, ngày 12/3 trên VnExpress.net và Fanpage VnExpress.

Đồng hành cùng toạ đàm có PGS. TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, PGS. TS sẽ giải đáp những thắc mắc chung về tình trạng ho do Covid, cách nhận diện cơn ho, dấu hiệu chuyển nặng và phương pháp điều trị hiệu quả triệu chứng này. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng chia sẻ những lưu ý đối với F0 có bệnh nền hô hấp trong quá trình điều trị.

Ho là triệu chứng thường gặp ở người mắc Covid-19. Ảnh: freepik

70% những người có triệu chứng Covid-19 là ho khan. Cơn ho có xu hướng đến nhanh chóng, bắt đầu khoảng một ngày sau khi phát bệnh, nhưng nó thường không giảm nhanh, đặc biệt là đối với những người không được tiêm vaccine. Hầu hết những người nhiễm nCoV có thể ho khoảng 19 ngày, thậm chí, ho kéo dài 4 tuần hoặc trong nhiều tháng.

Bình thường, khi phát hiện ra virus hoặc những vật thể lạ, các dây thần kinh cảm giác sẽ kích hoạt cảm biến ho ở vùng tủy của não, từ đó kích hoạt các cơ xung quanh đường hô hấp để đẩy vật thể lạ ra ngoài. Ở bệnh nhân Covid-19, virus có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nhắm mục tiêu vào các dây thần kinh cảm giác, như một phần của bệnh nhiễm trùng, do đó, gây nên những cơn ho.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, về bản chất, ho là phản ứng bảo vệ cơ thể, nhằm tống xuất mầm bệnh ra khỏi đường hô hấp. Bác sĩ Hoàng phân biệt hai loại là ho khan và ho có đờm. Ho khan thường do nhiễm virus, gây kích ứng đường hô hấp, có thể dùng thuốc giảm ho. Ho có đờm thường do có bệnh mạn tính về đường hô hấp hoặc do nhiễm vi khuẩn, nên dùng thuốc long đờm thay cho thuốc giảm ho.

Thông thường, để điều trị ho, người bệnh cần làm giảm kích thích đường hô hấp, ức chế trung khu hô hấp, có thể dùng thuốc long đờm, thuốc chống dị ứng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Bên cạnh đó, cách xử lý và dùng thuốc còn phải tuỳ thuộc vào lứa tuổi và sức khoẻ của người bệnh. Tuy nhiên, nhiều trường hợp chưa biết cách xử lý triệu chứng này, tự ý dùng thuốc dẫn đến không đạt hiệu quả, thậm chí ảnh hưởng đến sức khoẻ do lạm dụng thuốc. Do đó, việc tự cập nhật kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho bản thân bên cạnh hướng dẫn điều trị của các bác sĩ là cần thiết. Trong mọi trường hợp, bệnh nhân điều trị không nên nóng vội hay tìm mọi cách để hết ho, nhất là đối với trẻ em.

An Nhiên