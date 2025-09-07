Bác sĩ tự cắt cụt chân để chiếm gần 500 nghìn bảng tiền bảo hiểm

AnhMột bác sĩ phẫu thuật bị kết án tù vì lừa đảo bảo hiểm sau khi tự cắt cụt hai chân nhưng lại dựng lên câu chuyện nhiễm trùng huyết.

Cơ quan Công tố Hoàng gia (CPS) hôm 4/9 cho biết Andrew Neil Hopper, 49 tuổi, bác sĩ phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện Hoàng gia Cornwall, bị kết án 32 tháng tù giam, sau khi nhận tội lừa đảo và tàng trữ hình ảnh khiêu dâm cực đoan, theo BBC. Ngoài ra, nhà chức trách sẽ tiến hành điều tra tài sản phạm tội để thu hồi tiền.

Các công tố viên cho biết Hopper "đã gian lận để nhận hơn 466.000 bảng (16,6 tỷ đồng) tiền bảo hiểm" sau khi khai rằng các vết thương ở chi của mình là do nhiễm trùng huyết, Guardian nêu. Tuy nhiên, trên thực tế, Hopper đã tự chườm đá và đá khô lên chân mình. Giới chức cho biết bị cáo là khách hàng trả phí của một wesite (hiện đã bị đóng cửa) chuyên "bán các video về cắt cụt và chỉnh sửa cơ thể, bao gồm cả việc cắt bỏ bộ phận sinh dục".

"Hopper có một nỗi ám ảnh tình dục liên quan đến việc cắt cụt chi và đã trả tiền để truy cập những hình ảnh này nhằm thỏa mãn bản thân", công tố viên cấp cao Richard Parkhouse cho biết.

Neil Hopper. Ảnh: The Telegraph

Bác sĩ này bị bại lộ sau khi cảnh sát điều tra Marius Gustavson, kẻ điều hành website trên. Gustavson đã bị kết án tù chung thân vào năm ngoái vì dẫn dắt một nhóm chuyên thực hiện các hành vi chỉnh sửa cơ thể cực đoan.

"Trong các cuộc trao đổi với chủ sở hữu trang web, sự thật về vết thương của Hopper đã được tiết lộ: tổn thương dẫn đến việc ông ta bị cắt cả hai chân là do tự mình gây ra. Hopper đã không khai báo sự thật này khi yêu cầu bồi thường bảo hiểm và đã gian lận bỏ túi gần nửa triệu bảng", công tố viên nói thêm.

Giới chức cho biết Hopper đã dùng PayPal để mua khoảng 20 kg đá khô viên vào ngày 14/4/2019, chỉ ba ngày trước khi nhân viên y tế tìm thấy ông ta tại nhà với những vết thương nghiêm trọng ở bàn chân và cẳng chân. Sau khi bị cắt cụt chi, Hopper đã nhận hai khoản thanh toán bảo hiểm trị giá hơn 235.000 bảng và 231.000 bảng mà không tiết lộ "vết thương là do tự gây ra".

Hopper sau đó còn xuất hiện trên các chương trình "This Morning" của đài ITV và "Inside Out West" của đài BBC, kể lại "cuộc chiến dũng cảm" của mình để trở lại làm việc sau khi phải chịu đựng việc cắt cụt chi do nhiễm trùng huyết. Ông ta thậm chí còn ứng tuyển làm phi hành gia khuyết tật cho Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Hopper tại Bệnh viện Hoàng gia Cornwall. Ảnh: SWNS

Hopper làm việc tại Bệnh viện Hoàng gia Cornwall từ năm 2013 và bị tước giấy phép hành nghề y vào tháng 12/2023. Đại diện của Bệnh viện Hoàng gia Cornwall cho hay các cáo buộc hình sự không liên quan đến chuyên môn của Hopper và "không có bằng chứng cho thấy rủi ro nào đối với bệnh nhân".

Bình Minh (Theo BBC, Guardian)