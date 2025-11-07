Bác sĩ trình diễn nội soi cắt gan, thận từ người sống để ghép

Bệnh viện Quân y 175 phẫu thuật thị phạm hai ca nội soi lấy mảnh gan và quả thận từ người hiến sống để ghép cho bệnh nhân, làm chủ kỹ thuật ghép tạng ít xâm lấn.

Hai ca mổ được trình diễn tại hội nghị khoa học thường niên Hội ghép tạng Việt Nam (VSOT 2025) ngày 7/11, hình ảnh truyền trực tiếp từ phòng phẫu thuật đến hội trường, trước sự chứng kiến của các chuyên gia ghép tạng hàng đầu trong nước và quốc tế. Cả hai diễn ra tại phòng mổ tích hợp Hybrid, trang bị hệ thống hình ảnh độ phân giải cao và thiết bị bảo quản tạng chuyên dụng.

Ca đầu tiên, dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, êkíp Bệnh viện Quân y 175 nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống để ghép cho một bệnh nhân ung thư gan. Cuộc mổ kéo dài ba giờ, đòi hỏi kỹ năng bóc tách tinh xảo, kiểm soát mạch máu và đường mật chính xác để bảo đảm mảnh ghép đạt chất lượng tối ưu. Đây là kỹ thuật phức tạp, hiện chỉ được triển khai tại một số trung tâm hàng đầu ở Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Việt Nam, có ba cơ sở y tế làm chủ được phương pháp này.

Các y bác sĩ trong ca mổ nội soi lấy gan tại Bệnh viện Quân y 175, ngày 7/11. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ca mổ sử dụng hệ thống nội soi Kazt Tort tích hợp huỳnh quang ICG giúp xác định ranh giới nhu mô gan và cấu trúc đường mật rõ nét, hỗ trợ bác sĩ thao tác chính xác và an toàn. Bệnh viện Quân y 175 là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Nam ứng dụng thiết bị này trong ghép gan.

Tiếp đó, êkíp tiến hành nội soi lấy thận từ một người hiến sống khác để ghép cho bệnh nhân thứ hai, đánh dấu ca thứ 87 được thực hiện bằng phương pháp này tại đơn vị. Các kíp nội soi lấy thận, xử lý, bảo quản tạng và ghép thận cho người nhận phối hợp nhịp nhàng, tối ưu thời gian thiếu máu lạnh, bảo đảm an toàn cho người hiến và khả năng phục hồi chức năng thận ghép tối đa cho người nhận.

Theo TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 175, so với mổ mở, phẫu thuật nội soi giảm xâm lấn, ít đau, hạn chế biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục và tăng mức độ hài lòng của người bệnh. Vết mổ nhỏ - tương đương mổ sinh với lấy gan và khoảng 6 cm với lấy thận - vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa duy trì hiệu quả ghép tối ưu.

Lê Phương