Bác sĩ trẻ hai lần vào tâm dịch Covid-19

Hải DươngĐêm 29 Tết, một bệnh nhân Covid-19 nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, bác sĩ Toàn tức tốc cho bệnh nhân thở máy, thức trắng đêm theo dõi.

Bác sĩ Vương Xuân Toàn, Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Bạch Mai, là một trong số ít những bác sĩ thuộc thế hệ 9x chi viện cho hai ổ dịch Hải Dương và Đà Nẵng. Nhiệm vụ của anh đợt dịch lần này là điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Bệnh nhân này buổi sáng chỉ có biểu hiện khó thở, song đến chiều chỉ số oxy trong máu trung bình chỉ còn 60%, so với 95% của người bình thường, được nhận định "là con số vô cùng thấp". Người bệnh tim đập nhanh, huyết áp cao, khó thở, toàn thân tím tái.

Thấy bệnh nhân có triệu chứng giảm oxy máu thầm lặng khiến diễn biến bệnh trở nặng nhanh hơn, ngay lập tức, bác sĩ tức tốc triển khai thở máy. Người bệnh đáp ứng với máy thở. Bác sĩ lập tức xin chỉ đạo của các chuyên gia đầu ngành, đề nghị dùng tất cả các trang thiết bị vật tư có tại Bệnh viện dã chiến 2 để điều trị.

Ngay trong đêm, bác sĩ cùng ê kíp tiến hành lọc máu liên tục loại bỏ bớt các chất độc trong máu, đồng thời huy động thêm thầy thuốc để theo sát. Sau 6 tiếng cấp cứu, bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, dần ổn định và đáp ứng tốt phác đồ điều trị. "Đó là đêm thức trắng đáng nhớ", bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ Toàn từng là một trong những bác sĩ trẻ trong đoàn công tác chống dịch của Bệnh viện Bạch Mai chi viện cho điểm nóng Đà Nẵng năm 2020. Tối 6/2, nhận được yêu cầu từ lãnh đạo về chi viện cho Hải Dương, anh tâm thế sẵn sàng lên đường. "Biết tin dịch bệnh Hải Dương, tôi thấp thỏm lo âu. Bởi thế khi có thông báo bất kỳ địa phương nào cần hỗ trợ, tôi xung phong đầu tiên", anh nói.

Lúc này, tại Bệnh viện dã chiến 2 có hai bệnh nhân nặng đang được đề nghị chuyển lên phòng chăm sóc tích cực. Các anh chỉ có một giờ để thiết lập hoạt động của phòng hồi sức đêm hôm đó.

23 giờ, bác sĩ Toàn có mặt ở Bệnh viện Dã chiến 2, mang theo một chiếc máy thở oxy dòng cao (HFNC). Anh bắt tay ngay vào thăm khám và lắp máy thở cho bệnh nhân. May mắn, bệnh nhân đáp ứng tốt với máy thở, sức khỏe ổn định lên từng ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận các ca nặng vào đêm 6/2, bác sĩ nhận thấy tiên lượng của các bệnh nhân đều tốt bởi tuổi không quá cao, ít bệnh lý nền. Ngoài ra, việc phát hiện nhanh giúp các bệnh nhân được điều trị và tiếp cận với phác đồ sớm. "Tôi tiên lượng những bệnh nhân này khả quan hơn so với những bệnh nhân tôi đã điều trị tại Đà Nẵng", bác sĩ Toàn nhận định.

Từng chi viện cho Đà Nẵng suốt 2 tháng, điều trị cho tất cả các bệnh nhân nặng, thời kỳ đỉnh điểm có đến 12 ca tại khoa ICU, anh cho biết: "Dịch ở bùng phát ở Đà Nẵng và Hải Dương đều rất nhanh. Tuy nhiên, tại Đà Nẵng, virus lan nhanh trong bệnh viện, đặc biệt lại là Khoa thận nhân tạo, các bệnh nhân tử vong đa phần đều mắc suy thận mạn và những người có bệnh lý nền nặng, tiên lượng xấu ngay từ đầu".

Còn ở Hải Dương, điều may mắn là tại ổ dịch Poyun đa phần người mắc là công nhân đều khỏe mạnh, ít bệnh lý nền, sức đề kháng tốt, khả năng diễn biến nặng thấp hơn so với Đà Nẵng.

Ngoài các y bác sĩ trực tiếp điều trị, một đội ngũ các thầy thuốc giỏi trong nước, trong đó có cả lãnh đạo Bộ Y tế và đội ngũ bác sĩ, giáo sư từ các bệnh viện đầu ngành luôn hỗ trợ từ xa cho ổ dịch Hải Dương, hỗ trợ điều trị các bệnh nhân Covid-19.

Chiều 30 Tết hằng năm, bác sĩ Toàn vẫn cùng bố mẹ chuẩn bị cúng tất niên. Năm nay là năm đầu tiên anh ăn Tết xa nhà, hơn nữa, mấy tháng rồi chưa về quê thăm bố mẹ.

Anh chia sẻ: "Nếu bảo không nhớ nhà là không đúng. Khi vào Đà Nẵng, thời gian đầu mọi thứ chưa ổn định, tôi không dám nói với bố mẹ vì sợ mọi người lo lắng. Chờ tới khi dịch bệnh ổn định, tôi mới gọi về động viên gia đình. Khi về Hải Dương, bố mẹ muốn lên thăm nhưng tôi không đồng ý. Tôi hiểu rằng bản thân mình là đối tượng nguy cơ, phải hạn chế tiếp xúc. Bố mẹ tuổi đã cao, nếu không may lây nhiễm thì rất đáng lo ngại". Anh chỉ biết an ủi bố mẹ an tâm để bản thân chống dịch.

Bệnh viện Dã chiến 2 đang điều trị 4 bệnh nhân nặng. Bác sĩ Toàn hy vọng bệnh nhân sẽ đáp ứng tốt phác đồ điều trị để có thể ra viện. Những bệnh nhân đang nhẹ hơn đang điều trị tại Khoa Nội, được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai theo dõi sát sao, khả năng bệnh nhân chuyển biến nặng, phải đưa vào khoa hồi sức là rất thấp.

"Dù là Đà Nẵng hay Hải Dương, tôi vẫn luôn xác định chống dịch như chống giặc, những y bác sĩ như chúng tôi chính là người lính trên chiến trường", anh nói.

Anh Văn - Kim Dung

Thúy Quỳnh