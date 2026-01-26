Bác sĩ TP HCM hát quyên gần 700 triệu đồng cho bệnh nhân dịp Tết

Hàng chục y bác sĩ tại TP HCM đã gác lại công việc chuyên môn để hội ngộ trên sân khấu Bệnh viện Chợ Rẫy trong đêm nhạc Blouse Trắng, quyên góp gần 700 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân không thể về quê ăn Tết.

Đêm nhạc thiện nguyện "Ấm áp tình xuân" do nhóm Blouse Trắng - Hát cho yêu thương phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức tối 25/1. Trên sân khấu giản dị tại hội trường bệnh viện, các "ca sĩ" là bác sĩ, điều dưỡng, nha sĩ, dược sĩ... đến từ nhiều đơn vị y tế tại TP HCM. Tạm rời xa áp lực của dao mổ và thuốc men, họ mang đến những ca khúc về mùa xuân, tình người để xoa dịu nỗi đau bệnh tật. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ dành trọn vẹn để chăm lo bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn phải điều trị nội trú tại viện.

Các y bác sĩ từ nhiều bệnh viện hòa giọng trong ca khúc Xuân họp mặt đầu chương trình. Ảnh: Lê Phương

BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay là tuyến cuối điều trị, nơi đây tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nặng với hoàn cảnh kinh tế kiệt quệ. Ông đánh giá đêm nhạc không chỉ mang giá trị giải trí mà còn lan tỏa trách nhiệm xã hội.

"Những giọng hát hôm nay không chỉ để nghe, mà để kết nối, sẻ chia và sưởi ấm những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn", bác sĩ Việt nói.

Là người gắn bó với chương trình khoảng 4 năm nay, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết dù công việc chuyên môn bận rộn, ông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tham gia hầu hết các đêm diễn. Với ông, đây là cách chia sẻ quỹ thời gian cá nhân và gửi gắm tình cảm đến người bệnh qua âm nhạc.

Điểm đặc biệt của Blouse Trắng là nguyên tắc tài chính minh bạch và tinh thần tự nguyện tuyệt đối. Bác sĩ Tiến cho hay, tất cả chi phí tổ chức (âm thanh, ánh sáng, tập luyện...) đều do các thành viên tự bỏ tiền túi hùn vào. Trung bình mỗi tháng, ngoài việc đóng góp 2 triệu đồng vào quỹ giúp người bệnh, ông còn bỏ ra thêm khoảng 5-7 triệu đồng để lo chi phí vận hành.

"Chúng tôi không sử dụng bất kỳ đồng nào từ tiền quyên góp cho khâu tổ chức, đảm bảo sự hỗ trợ đến tay bệnh nhân là trọn vẹn nhất", bác sĩ Tiến chia sẻ.

Bác sĩ TP HCM hát quyên gần 700 triệu đồng cho bệnh nhân dịp Tết BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, hát Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui (Trịnh Công Sơn). Video: Lê Phương

Bên cạnh lời ca tiếng hát, chương trình còn nhận được sự sẻ chia từ những đồng nghiệp phương xa. Bác sĩ Lê Thị Phương Huyền, từng công tác tại Viện Tim TP HCM, dù đã định cư ở nước ngoài vẫn mang về tặng 4 bức tranh tự vẽ để đấu giá. Biết đến chương trình qua người bạn học cũ là bác sĩ Lê Thành (thành viên ban tổ chức), đây là lần thứ hai nữ bác sĩ mang tranh về nước, sau đợt tặng 5 bức lần trước. Ngay trong đêm diễn, các bức tranh đã tìm được chủ nhân, đóng góp thêm hơn 60 triệu đồng vào quỹ chung.

Đạo diễn Tôn Thất Toàn, người đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu, cho biết Blouse Trắng - Hát cho yêu thương ra đời từ tháng 8/2016. Ý tưởng được khơi nguồn từ câu chuyện văn hóa "Cà phê trên tường" tại Venice (Italy) - nơi người ta trả tiền trước cho một ly cà phê để dành tặng người nghèo đến sau.

Về Việt Nam, bác sĩ Huỳnh Thanh Hiển (Bệnh viện Tâm thần TP HCM) cùng nhóm y bác sĩ đã Việt hóa ý tưởng này, thay "ly cà phê" bằng suất cơm, tiền thuốc và viện phí. Ban đầu, nhóm tự góp tiền mua suất ăn nhưng nhận thấy hình thức này khó tạo nguồn thu bền vững. Từ đó, ý tưởng dùng âm nhạc kết nối cộng đồng ra đời, với lực lượng biểu diễn chủ yếu là chính những người trong ngành y.

"Phần lớn người đứng trên sân khấu là dân nghiệp dư, nhưng chính màu áo blouse đã tạo nên sự đồng cảm lớn từ cộng đồng", ông Toàn nói. Ngoài lực lượng nòng cốt là nhân viên y tế, chương trình thi thoảng có sự góp mặt miễn phí của các nghệ sĩ như Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng...

Hơn 9 năm qua, nhóm duy trì đều đặn mỗi tháng một đêm nhạc, hỗ trợ thường xuyên cho các bệnh viện, trung tâm tâm thần và mái ấm với kinh phí 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Tùy đặc thù từng nơi, sự hỗ trợ có thể là suất ăn, trứng bổ sung dinh dưỡng hoặc viện phí. Số tiền ủng hộ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của quỹ và công khai danh sách sau mỗi chương trình.

Bác sĩ TP HCM hát quyên gần 700 triệu đồng cho bệnh nhân dịp Tết Tốp ca các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy khép lại đêm nhạc bằng ca khúc "Thiên thần áo trắng". Video: Minh Hiển

Lê Phương