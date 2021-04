Bác sĩ thú y tiêm vaccine của chó cho người

ChileHai bác sĩ thú y đang bị điều tra vì tiêm vaccine ngừa virus corona ở chó cho ít nhất 75 người.

Theo cáo buộc của giới chức y tế ngày 20/4, cả hai đã sử dụng vaccine virus corona của chó (corona ở chó là bệnh truyền nhiễm liên quan tới đường ruột), không phải vaccine ngừa nCoV, cho người dân thành phố Calama, phía bắc Chile. Những người được tiêm chủng bao gồm nhân viên y tế và thợ mỏ.

Nghi ngờ về vụ việc dấy lên hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đến thăm một cơ sở thú y ở Calama, chính quyền địa phương ghi nhận nhiều nhân viên y tế không đeo khẩu trang. Họ cho biết đã được một bác sĩ tiêm vaccine Covid-19, trong khi liều vaccine đầu tiên phải đến tháng 12 mới có mặt ở Chile. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một bác sĩ thú y khác cũng tiêm vaccine của chó cho nhiều người.

"Điều này rất nguy hiểm. Nghiên cứu cho thấy vaccine cho chó có thể gây kích ứng cục bộ hoặc toàn thân ở người", Rossana Diaz, quan chức y tế của vùng Antofagaste, nhận định.

Nhân viên y tế tại trường công lập Salvador Sanfuentes ở Santiago, Chile chuẩn bị một liều vaccine CoronaVac. Ảnh: AP

Vụ việc được đưa ra ánh sáng vào tuần này, khi quan chức y tế báo cáo với công tố viên rằng hai bác sĩ thú y không trả mức tiền phạt theo quy định.

Đến nay, khoảng 7,7 triệu người Chile đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19. Mục tiêu của quốc gia là tiêm đủ cho 15,2 triệu người. Dù sở hữu chiến dịch tiêm phòng Covid-19 nhanh chóng và quy mô nhất thế giới, số ca nhiễm nCoV tại nước này vẫn gia tăng.

Dữ liệu của Our World in Data cho thấy số người mắc Covid-19 theo ngày đạt kỷ lục hôm 9/4, lần đầu cao hơn 9.000 trường hợp. Theo lý giải của các chuyên gia y tế, nguyên nhân một phần là do biến thể nCoV lây lan nhanh và việc nới lỏng biện pháp y tế công cộng. Đến ngày 21/4, Chile ghi nhận tổng cộng 1,12 triệu ca nhiễm và hơn 25.000 trường hợp tử vong vì Covid-19.

Thục Linh (Theo AFP)