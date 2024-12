Bác sĩ tạo xương hàm 3D ghép cứu chàng trai

TP HCMBệnh nhân nam 29 tuổi bị u nguyên bào men phá hủy xương từ răng lên hàm dưới bên phải, được bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 lần đầu ứng dụng công nghệ 3D tái tạo xương hàm.

Chàng trai quê Quảng Ngãi phát hiện khối u nguyên bào men (Ameloblastoma) ở xương hàm dưới cách đây 6 năm nhưng ngừng điều trị sau thời gian đầu theo dõi. Gần đây, tình trạng sưng phồng tăng, bệnh nhân đến khám với hàm dưới sưng nề, niêm mạc viêm đỏ. Chẩn đoán hình ảnh thấy khối u phá hủy xương từ răng số 44 lên hàm dưới phải.

U nguyên bào men là khối u lành tính nhưng có khả năng phá hủy xương và tiềm năng chuyển thành ác tính nếu không điều trị kịp thời. Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm để loại bỏ khối u thường gây tổn thất nghiêm trọng về chức năng và thẩm mỹ, ảnh hưởng lớn chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở bệnh nhân trẻ tuổi.

Ngày 2/12, bác sĩ Đỗ Văn Tú, Khoa Mặt Hàm, Bệnh viện Quân y 175, cho biết êkíp quyết định ứng dụng công nghệ in 3D trong toàn bộ quy trình từ thiết kế giả lập đến lập kế hoạch phẫu thuật. Công nghệ này cho phép thiết kế chính xác máng cắt xương và nẹp tái tạo, tạo mẫu hàm và máng hướng dẫn phẫu thuật với độ chính xác cao.

Thiết kế máng hướng dẫn cắt xương hàm dưới, xương mác, thiết kế nẹp tạo hình theo mẫu hàm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới, loại bỏ khối u, đồng thời tái tạo xương hàm dưới bằng vạt da cơ xương mác tự do. Đây là kỹ thuật phức tạp, yêu cầu sự điêu luyện, tỉ mỉ và sức bền từ kíp mổ. Công nghệ 3D đã giúp các bác sĩ mô phỏng chính xác từng thao tác cắt, ghép và tái tạo. Nhờ đó, kết quả phẫu thuật được tối ưu hóa cả về chức năng và thẩm mỹ.

"Khi có kế hoạch tạo hình 3D, việc tính toán chi tiết các đoạn cắt, ghép sẽ giúp bác sĩ phẫu thuật một cách đơn giản và chính xác, thay vì phải chờ đợi đến khi bệnh nhân lên bàn mổ mới thực hiện các tính toán mất nhiều thời gian như trước đây", bác sĩ nói.

Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vạt xương mác sống tốt, vết mổ khô, lành thương nhanh. Chức năng ăn, nhai, vận động há ngậm và thẩm mỹ gương mặt cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra xương hàm bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Tú, xương hàm dưới không chỉ đóng vai trò quan trọng trong chức năng ăn nhai, nói, nuốt mà còn định hình cấu trúc khuôn mặt. Do đó, việc tái tạo lại các khuyết hổng lớn sau phẫu thuật luôn là ưu tiên hàng đầu. Vạt xương mác tự do với công nghệ in 3D giúp đảm bảo cung cấp đủ xương để tái tạo các đoạn lớn, cho phép thực hiện đồng thời hai kíp mổ nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật, đồng thời tăng độ chính xác và hiệu quả trong điều trị.

Hiện nay, công nghệ 3D được áp dụng ngày càng phổ biến trong lĩnh vực răng hàm mặt như phẫu thuật chỉnh hình xương, phẫu thuật cấy ghép implant nha khoa, phẫu thuật tạo hình...

Lê Phương