Bác sĩ tạo hình hậu môn cho bé sơ sinh

Phú ThọBệnh nhi mắc dị tật không có lỗ hậu môn, kèm rò trực tràng âm hộ ngay sau khi chào đời, được các bác sĩ phẫu thuật tạo hình thành công.

Hôm 10/10, ThS.BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, cho biết sau 12 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhi hiện ổn định, có thể đại tiện qua hậu môn mới, được xuất viện.

Trước đó, bé được chẩn đoán mắc dị tật hậu môn trực tràng ngay sau sinh. Khi trẻ được hơn 4 tuần tuổi, các bác sĩ khoa Ngoại nhi tổng hợp hội chẩn, quyết định phẫu thuật tạo hình hậu môn. Ca phẫu thuật kéo dài hai giờ, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật tạo hình hậu môn trước xương cùng sau trực tràng. Đây là một trong những kỹ thuật phức tạp trong phẫu thuật ngoại nhi, đòi hỏi bác sĩ phải có kinh nghiệm, am hiểu sâu về giải phẫu vùng hậu môn, trực tràng.

Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được chăm sóc hậu phẫu tích cực. Gia đình cần đưa bé tái khám định kỳ để thực hiện nong hậu môn theo phác đồ, giúp duy trì chức năng đại tiện lâu dài cho trẻ.

Bệnh nhi được các bác sĩ tạo hình hậu môn. Ảnh: Hà Nguyệt

Bác sĩ Lân cho biết dị dạng hậu môn trực tràng là dị tật bẩm sinh ít gặp với tỷ lệ khoảng 1/4.000 trẻ. Dị tật này khiến phân không thể thoát ra ngoài qua đường tự nhiên, có thể gây tắc ruột, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong nếu không can thiệp kịp thời. Khoảng 90% trẻ mắc dị tật này sẽ có đường rò bất thường ra tầng sinh môn, niệu đạo, bàng quang hoặc âm đạo. Khoảng 10% còn lại không có đường rò, khiến lòng ruột bị gián đoạn hoàn toàn, gây tắc ruột cấp tính và phải phẫu thuật khẩn cấp ngay sau sinh.

"Dị tật này rất khó phát hiện qua siêu âm thai. Do đó, việc thăm khám kỹ lưỡng ngay sau khi trẻ chào đời có ý nghĩa quyết định để phát hiện và xử trí sớm", bác sĩ Lân nói.

Các chuyên gia khuyến cáo sau phẫu thuật, cha mẹ cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn nong hậu môn của bác sĩ để tránh sẹo hẹp. Nếu trẻ có các triệu chứng bất thường như nôn nhiều, chướng bụng, không đi ngoài được, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Lê Nga