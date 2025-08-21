Bác sĩ tâm thần Đài Loan kê 23 viên thuốc trị mất ngủ uống cùng lúc

Một phòng khám tư nhân ở miền Nam Đài Loan đã kê 23 loại thuốc trị mất ngủ uống cùng lúc cho bệnh nhân, khiến dư luận rúng động, nhà chức trách vào cuộc.

Hôm 18/8, bác sĩ tâm thần Phùng Thượng Thuần, cho biết bệnh nhân nói trên từng thường xuyên khám tại cơ sở y tế của ông khi ở Đài Trung. Bệnh nhân này chuyển về miền Nam chăm sóc bố mẹ vào tháng 3 năm nay, tìm đến một phòng khám tư nhân có "đánh giá cao" trên mạng xã hội để điều trị chứng mất ngủ.

Sau ba tháng, tình trạng bệnh không cải thiện mà còn tồi tệ hơn. Đến tháng thứ 4, bác sĩ đã kê 23 viên thuốc, tất cả đều phải uống trước khi đi ngủ, nhưng bệnh nhân vẫn không thể ngủ ngon. Quá thất vọng, cô quay lại phòng khám cũ ở Đài Trung để điều trị lại. Bác sĩ Thuần tiết lộ người phụ nữ đã phải chi 4.000 Đài tệ mỗi tháng cho 23 viên thuốc và thêm 5.000 Đài tệ nữa cho 8 viên thuốc giảm cân hàng ngày.

Khi bệnh nhân phàn nàn rằng bác sĩ cũ chỉ dùng vài viên thuốc đã giải quyết được vấn đề, vị bác sĩ ở phòng khám miền Nam đáp: "Không thể nào, tôi đã kê đơn đủ mạnh rồi, tại sao cô vẫn không ngủ được?", tờ tw.news trích dẫn. Vụ việc đang trở thành tâm điểm của dư luận cũng như giới bác sĩ.

Ảnh minh họa: Health

Theo các chuyên gia, việc kê đơn quá nhiều thuốc không chỉ không hiệu quả mà còn gây nguy hiểm. Bác sĩ Lâm Canh Tân, người có nhiều năm kinh nghiệm trong điều trị trầm cảm, cảnh báo rằng Đài Loan đứng thứ hai trên thế giới về mức tiêu thụ thuốc ngủ. Chủ tịch Hiệp hội Phòng khám Tâm thần Đài Loan Vương Nhân Bang khẳng định sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận với cơ quan quản lý y tế để xây dựng các quy tắc chặt chẽ hơn trong việc kê đơn.

Một dược sĩ lâu năm, ông Hồ Đình Nhạc, cho rằng đây không phải là trường hợp cá biệt. Nếu xem đơn thuốc, có thể thấy không chỉ có thuốc ngủ mà còn rất nhiều loại thuốc trị lo âu, trầm cảm được kê cùng lúc. Ông cho rằng bệnh nhân cần có sự can thiệp thêm của các nhà tâm lý học hoặc nhân viên xã hội do họ có thể bị bệnh tâm lý dẫn đến mất ngủ.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội Dược sĩ Đài Loan, bà Thẩm Thái Dĩnh, gọi vụ việc là "hồi chuông cảnh báo về hệ thống". Bà cho biết nếu đồng thời dùng 8 loại thuốc, 100% sẽ xảy ra tương tác. Bà Dĩnh khuyến nghị cần tăng cường vai trò của dược sĩ trong việc kiểm tra đơn thuốc của bác sĩ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, tránh tình trạng quá liều, tương tác thuốc và lạm dụng thuốc.

Hoàng Dung (Theo tw.news)