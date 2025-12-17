Bác sĩ 'sửa' niêm mạc giúp mẹ 35 tuổi đậu thai sau 11 lần IVF

Hà NộiSau hơn 15 năm hiếm muộn, 5 lần IUI thất bại, 11 lần chuyển phôi IVF đều không thành công, một thai phụ 35 tuổi đã sinh đôi an toàn sau khi các bác sĩ thay đổi hoàn toàn chiến lược điều trị.

Ca mổ bắt con diễn ra tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội mới đây, kết thúc hành trình tìm con kéo dài hơn một thập kỷ của đôi vợ chồng. Bác sĩ Hồ Văn Thu, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, người trực tiếp đỡ sinh, cho biết kíp mổ phải xử lý tình huống nguy cấp ngay trên bàn phẫu thuật. Sản phụ bị đờ tử cung gây băng huyết, một biến chứng sản khoa nghiêm trọng. Các bác sĩ đã kịp thời dùng kỹ thuật khâu ép B-Lynch để cầm máu, bảo tồn thành công tử cung cho người mẹ và đảm bảo an toàn cho hai bé sơ sinh.

BS Hồ Văn Thu hỗ trợ thai kỳ giúp thai phụ vượt cạn thành công. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước khi hái "quả ngọt", bệnh nhân trải qua chặng đường dài điều trị vô sinh thứ phát đầy chông gai. Cuối năm 2023, vợ chồng chị tìm đến một chuyên gia hỗ trợ sinh sản, sau khi đi qua nhiều trung tâm lớn nhỏ mà không có kết quả. Thay vì tiếp tục tập trung vào chất lượng phôi như các phác đồ cũ, bác sĩ này quyết định thay đổi hoàn toàn chiến lược, đi tìm nguyên nhân khiến phôi tốt liên tục thất bại trong quá trình làm tổ.

Phân tích hồ sơ bệnh án cũ, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân bắt đầu làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ rất sớm, giai đoạn 24–29 tuổi. Chị có 21 phôi chất lượng hình thái tốt, nhiễm sắc thể hai vợ chồng bình thường và từng có chỉ số beta-hCG dương tính. Những dữ kiện này cho thấy khả năng lỗi nằm ở phôi rất thấp. Êkip điều trị chuyển trọng tâm sang đánh giá khả năng tiếp nhận của niêm mạc tử cung.

Bác sĩ chỉ định mổ nội soi thăm dò lần hai, phát hiện niêm mạc tử cung sung huyết toàn bộ, lớp mô đệm phù nề nặng. Đây là nguyên nhân chính khiến phôi không thể bám dính và phát triển. Bệnh nhân bước vào đợt điều trị kéo dài hơn 12 tháng nhằm kiểm soát viêm, cải thiện môi trường tử cung.

Ở lần chuyển phôi thứ 12, bác sĩ áp dụng phác đồ cá thể hóa toàn diện. Êkip chuẩn bị niêm mạc dựa trên đáp ứng thực tế của cơ thể người mẹ, kết hợp kỹ thuật bơm huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) vào buồng tử cung để tăng khả năng tiếp nhận. Ngày thứ 9 sau chuyển phôi, chỉ số xét nghiệm beta-hCG đạt 336 IU, xác nhận phôi làm tổ thành công.

Người phụ nữ bắt đầu hành trình tìm con từ năm 24 tuổi. Chị từng thực hiện 5 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng không đạt kết quả. 5 năm trước, biến cố thai ngoài tử cung khiến chị phải phẫu thuật cắt vòi trứng bên phải, làm tăng thêm khó khăn cho quá trình thụ thai.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh ảnh hưởng đến khoảng 17,5% dân số toàn cầu. Tỷ lệ này đang có xu hướng trẻ hóa, ngày càng nhiều cặp vợ chồng dưới 30 tuổi phải tìm đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi nên thăm khám sớm nếu quan hệ tình dục đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai trong 6 tháng đến một năm mà chưa có tin vui.

Lê Nga