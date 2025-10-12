Bác sĩ sử dụng 'bằng cấp không hợp pháp' khám cho hơn 4.500 bệnh nhân

Cà MauCông an điều tra việc nam bác sĩ sử dụng bằng cấp không hợp pháp khám bảo hiểm y tế cho hơn 4.500 bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Ngày 12/10, một lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sự việc trên đã được đơn vị báo cáo Công an và UBND tỉnh Cà Mau. Lực lượng chức năng đang xác minh văn bằng bác sĩ Nguyễn sử dụng có phải bằng giả hay không để làm cơ sở xử lý.

Động thái này được đưa ra sau khi Trường đại học Y Dược TP HCM có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau, khẳng định văn bằng "chuyên khoa cấp I, chuyên ngành nội khoa" mà Nguyễn cung cấp không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng của trường.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn - nơi nam bác sĩ làm việc với bằng cấp "không hợp pháp". Ảnh: An Minh

Trước đó, trong quá trình hoạt động, Phòng khám đa khoa Y đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ) đã lập tờ trình báo cáo có nội dung hành nghề đối với bác sĩ Nguyễn, gửi BHXH huyện Thới Bình (cũ) để phê duyệt cho anh này khám bảo hiểm y tế cho người bệnh tại phòng khám. Sau đó, Nguyễn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp; siêu âm tổng quát; nội soi chẩn đoán bệnh lý tai mũi họng.

Mới đây, Bảo Hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau báo cáo về việc bác sĩ Nguyễn "sử dụng văn bằng không hợp pháp" để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn. Các hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Hưng cho thấy người này hành nghề từ ngày 25/1 đến ngày 11/5, đã khám cho 4.544 lượt bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc BHXH khu vực XXXII đã chỉ đạo BHXH cơ sở Thới Bình thu hồi số tiền trên.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ "không hợp lệ", Nguyễn xin nghỉ việc tại phòng khám. Đối với việc phòng khám có hay không biết anh này sử dụng bằng không hợp pháp trước khi tuyển dụng, Sở Y tế cho rằng cần tham khảo thêm Công an tỉnh và cơ quan BHXH.

Nếu có cơ sở để kết luận phòng khám sử dụng lao động có bằng cấp không hợp pháp thì sẽ bị xử lý theo điểm a khoản 4 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Số tiền phạt là 20-30 triệu đồng đối với cơ sở sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề.

An Minh

* Tên bác sĩ đã thay đổi