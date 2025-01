Bác sĩ Singapore điều trị ung thư cho bệnh nhân tại Bệnh viện FV

Bác sĩ Su Jang Wen, chuyên gia điều trị ung thư phổi tại Singapore có mặt tại FV, điều trị cho bệnh nhân Việt Nam với chi phí tiết kiệm.

Khi phát hiện bất thường ở phổi phải, ông Duy, 64 tuổi lên kế hoạch sang Singapore điều trị như trước đây. Trong lúc tìm kiếm thông tin các bác sĩ phẫu thuật ung thư phổi danh tiếng tại Singapore, ông Duy biết đến tên tuổi của bác sĩ Su Jang Wen - chuyên gia phẫu thuật tim mạch, lồng ngực và ung thư phổi tầm cỡ khu vực, người thực hiện hơn 7000 ca phẫu thuật, chủ yếu bằng phương pháp phẫu thuật lồng ngực có video hỗ trợ (VATS) - kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với vết mổ chỉ 1,5 - 3 cm, với tỷ lệ thành công cao.

Ông Duy bất ngờ hơn khi biết bác sĩ Su Jang Wen sang Việt Nam làm việc tại Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực FV theo chương trình hợp tác giữa Bệnh viện FV và O2 Healthcare Group (Singaprore). Vì vậy, ông đã tìm đến FV để được chuyên gia Singapore tư vấn.

Khám cho ông Duy, bác sĩ Su nhận thấy phổi phải của bệnh nhân có một nốt nhỏ dưới 5 mm. Bác sĩ người Singapore đã đề nghị thực hiện phẫu thuật sinh thiết.

Thông qua hội chẩn đa chuyên khoa, bác sĩ Su và các bác sĩ FV đánh giá đây là một ca mổ nguy cơ cao vì bệnh nhân mang nhiều bệnh nền và đã bị cắt một thùy phổi trái trước đây tại Singapore. Khi gây mê, bệnh nhân được làm xẹp hoàn toàn phổi phải để phẫu thuật; lúc này thùy phổi trái đã bị cắt chỉ đảm bảo hoạt động khoảng 20% so với phổi của người khỏe mạnh. Vì thế, phẫu thuật phải tiến hành nhanh và chuẩn xác.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Su Jang Wen phụ trách với sự hỗ trợ của Thạc sĩ, bác sĩ Lương Ngọc Trung - Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực FV - diễn ra khẩn trương. Bác sĩ Su cắt toàn bộ phần nốt trắng nghi là khối u. Kết quả sinh thiết lạnh ngay sau đó cho thấy có u ác tính. Bác sĩ Su thực hiện nạo vét các hạch, đảm bảo loại bỏ hết các tế bào ung thư ngay trong cuộc mổ, như vậy không cần tiến hành thêm một ca phẫu thuật nào để nạo vét hạch thứ hai.

Sau ca mổ, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện 5 ngày sau đó. Các xét nghiệm cho thấy ung thư ở giai đoạn 1A nên ông Duy không phải điều trị gì thêm. Gia đình bệnh nhân cảm thấy may mắn khi đã được chuyên gia hàng đầu Singapore về điều trị ung thư phổi phẫu điều trị cho ông ngay tại quê nhà, với chi phí chỉ bằng một phần ba so với chi phí sang mổ bên Singapore, trong khi chất lượng tương đương. "Bác sĩ Su tư vấn và đưa ra lộ trình điều trị rất rõ ràng, do vậy chỉ cần nói chuyện với bác sĩ Su một lần gia đình tôi đã yên tâm nhờ bác sĩ Su mổ cho bố tôi càng sớm càng tốt dù chưa biết chi phí điều trị thế nào", Chị Hà, con gái của bệnh nhân chia sẻ.

Cũng theo kinh nghiệm của chị Hà, việc điều trị ở Singapore không dễ dàng với bệnh nhân và gia đình. "Điều trị ở Singapore mọi chi phí đều đắt đỏ hơn Việt Nam rất nhiều, từ ăn uống, đi lại, thuê khách sạn, thuê phiên dịch... Chưa kể muốn đặt hẹn với bác sĩ bên Singapore phải mất 1,5- 2 tháng. Tại FV khi có tình trạng khẩn cấp thì có thể vào viện ngay hoặc nhận sự tư vấn kịp thời từ bác sĩ Trung - điều này gần như không thể khi điều trị ở Singapore", chị Hà cho hay.

Theo đại diện Bệnh viện FV, FV là bệnh viện quốc tế với chi phí điều trị chỉ bằng 50% các bệnh viện quốc tế trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, bệnh viện còn áp dụng chính sách trợ giá 20% cho các bệnh nhân không có bảo hiểm sức khỏe tư nhân, ông Duy cũng nằm trong diện bệnh nhân được hưởng mức trợ giá kể trên.

Hiện nay, nhiều bệnh nhân trong nước bay qua Singapore - nơi có nền y khoa chất lượng cao để khám chữa bệnh. Điều này đồng nghĩa họ phải bỏ ra khoản chi phí lớn cho điều trị, ăn ở, đi lại tại một quốc gia có chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

"Sự hợp tác quốc tế này mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Thay vì qua Singapore thì bây giờ bệnh nhân được chính các bác sĩ Singapore bay qua Việt Nam điều trị, chi phí tốt hơn. Việc điều trị tại quê nhà với ngôn ngữ mẹ đẻ, văn hóa và thực phẩm quen thuộc giúp bệnh nhân thoải mái hơn, trao đổi về bệnh học dễ dàng hơn", bác sĩ Vũ Trường Sơn - quyền giám đốc Y khoa Bệnh viện FV phân tích.

Là bệnh viện quốc tế, 22 năm qua FV đẩy mạnh các hoạt động mang y tế quốc tế đến Việt Nam thông qua việc hợp tác đưa các chuyên gia hàng đầu sang điều trị cho người Việt với mức chi phí hợp lý, như: GS.BS Donald Tan - chuyên gia ghép giác mạc hàng đầu thế giới người Singapore, BS. Stephane Guero "phù thủy" phẫu thuật bàn tay người Pháp chuyên hồi sinh những bàn tay bị dị tật bẩm sinh phức tạp, GS.BS McKay McKinnon - chuyên gia phẫu thuật thần kinh người Mỹ nổi tiếng thế giới.

* Tên bệnh nhân đã thay đổi.