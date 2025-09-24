Bác sĩ quay lại viết tay vì bệnh viện 'sập' mạng

TP HCMHệ thống mạng Bệnh viện Nhân dân Gia Định gặp sự cố sáng 24/9 khiến toàn bộ thủ tục phải chuyển sang làm thủ công, làm ùn ứ mọi khâu, nhiều bệnh nhân xếp hàng chờ đợi.

Vào viện xử lý vết thương ở trán, chị Hồng, 33 tuổi, phải ngồi chờ rất lâu mới được gọi tên bằng loa, thay vì hiển thị số thứ tự trên bảng điện tử. Ở khu vực khám, nhiều bệnh nhân ngồi kín ghế chờ đợi, trong khi bảng thông báo hiện dòng chữ "Hệ thống mạng đang bị lỗi, chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này, mong quý cô bác anh chị thông cảm".

Nhân viên y tế phải ghi bằng tay thay vì gõ máy tính, do hệ thống mạng bị lỗi tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sáng 24/9. Ảnh: Khánh Hồng

Sự cố khiến toàn bộ quy trình khám chữa bệnh phải quay lại với cách làm thủ công, tiến độ bị chậm lại. Các y bác sĩ loay hoay viết tay - điều vốn đã lùi xa gần một năm, từ khi bệnh viện triển khai bệnh án điện tử. Khâu thanh toán cũng ùn ứ vì chỉ nhận được tiền mặt, không thể chuyển khoản.

"Đợi mãi không đến lượt đóng viện phí nên tôi sốt ruột bỏ về", chị Hồng chia sẻ.

Trả lời VnExpress chiều cùng ngày, đại diện Bệnh viện Nhân dân Gia Định xác nhận sự cố gián đoạn phần mềm buổi sáng xảy ra do quá trình nâng cấp hệ thống. Sự việc đã ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận và khám chữa bệnh tại một số khu vực, đặc biệt là khối khám bệnh ngoại trú.

"Sự cố này đã làm chậm tiến độ khám chữa bệnh, gây bất tiện đến người bệnh và thân nhân", đại diện viện nói, đồng thời gửi lời xin lỗi toàn thể.

Bệnh viện đã nhanh chóng huy động đội ngũ kỹ thuật phối hợp các bộ phận liên quan để khắc phục. Đến trưa cùng ngày, hệ thống cơ bản phục hồi, hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường. Đại diện nơi này cam kết tăng cường đầu tư, kiểm tra hệ thống công nghệ thông tin, xây dựng phương án dự phòng và quy trình phản ứng nhanh nhằm hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Đông đúc bệnh nhân chờ tại khu khám Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sáng 24/9. Ảnh: Khánh Hồng

Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa tuyến cuối trực thuộc Sở Y tế TP HCM, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2025. Nơi đây đã hoàn thiện hệ thống bệnh án điện tử, được Bộ Y tế thẩm định cuối năm 2024 và chính thức triển khai toàn viện từ ngày 1/1/2025, sớm hơn so với mốc quy định 30/9. Đây cũng là một trong những đơn vị đi đầu tại TP HCM trong ứng dụng bệnh án điện tử.

Lê Phương