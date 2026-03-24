Bác sĩ quân y 32 tuổi tìm người thương

"Sen tàn cúc lại nở hoa...", em à, người xưa thường nói: "Một năm bắt đầu từ mùa xuân, tình yêu bắt đầu từ tuổi trẻ". Anh nghĩ cũng đúng như vậy đó em, vì mùa xuân thì cây cối đâm chồi nảy lộc, vạn vật cỏ cây hoa lá ươm mầm và thêm sức sống, nghị lực của mỗi con người có thêm một suy nghĩ mới, một tín hiệu lạc quan mới, bao nhiêu dự định và kế hoạch của tương lai khi một năm mới bắt đầu, và tất nhiên anh cũng nằm trong guồng quay đó.

Hôm nay tranh thủ được nghỉ phép sau một đêm trực ở bệnh viện, ngồi nhâm nhi ly cà phê yêu thích của mình, chợt lướt qua mục hẹn hò của báo, thấy sự tương tác của rất nhiều độc giả, thấy được lời tâm sự và cảm ơn của các cặp đôi uyên ương đã tìm thấy nhau và về chung một mái nhà... Đó cũng là động lực mạnh mẽ để anh mạnh dạn gửi những lời tâm sự của mình và nhờ quý báo kết nối với em đấy nhé. Mong rằng chúng mình sẽ tìm thấy nhau.

Giới thiệu vài nét về anh cho em biết nhé. Anh tên Đức, chữ "đức" đúng như chuyên ngành học của anh trước đây và cũng là nghề nghiệp cố định của anh bây giờ, cũng là cái tên mà bố mẹ đã đặt cho anh từ khi còn nhỏ với mong muốn rằng sau này sẽ sống, cống hiến và làm việc luôn đặt lợi ích người bệnh, người thân yêu và người yếu thế trong xã hội lên hàng đầu, cũng như lời dạy của Bác là "Lương y như từ mẫu". Chính những niềm tin và hy vọng đó cùng với sự cố gắng của bản thân anh và ý chí nghị lực đã làm nên con người anh hiện tại như bây giờ.

Trải qua 6 năm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội ở Học viện Quân y, những năm tháng vất vả và những kinh nghiệm, những hình ảnh thực tế, những hoàn cảnh khó khăn của người bệnh mà anh đã từng chứng kiến, trực tiếp phẫu thuật, thế mới biết được câu nói của các cụ ngày xưa "Sức khỏe là vàng" đấy em nhé, vì có sức khỏe thì mới có tất cả và ngược lại. Sau những lần đối mặt với những ca bệnh hiểm nghèo, giữa mong manh của lằn sinh tử, khi vượt qua được rồi, anh nhận lại câu cảm ơn của người nhà bệnh nhân mà sao thấy ấm lòng.

Sau khi tốt nghiệp loại giỏi, anh được tổ chức phân công, may mắn hơn các đồng chí, đồng đội và đồng nghiệp là anh được làm việc ở một bệnh viện trong môi trường quân đội (sau này anh sẽ kể cho em nhiều nữa nhé). Thời gian của anh là giờ hành chính, nghỉ cuối tuần, tất nhiên có những ca cấp cứu đột xuất. Nếu như mình có duyên với nhau thì anh sẽ dành riêng cho em ngày nghỉ cuối tuần nhé, nếu như có việc đột xuất thì em hãy hiểu và thông cảm cho đặc thù công việc của anh nhé em.

Về công việc là vậy, về tính cách, anh là người đàn ông hiền lành và nhân hậu, thật thà, kiên trì và chịu khó, hay đi làm thiện nguyện, được bạn bè đồng nghiệp nhận xét là vui tính, dễ gần gũi. Anh cao 1,68 m, nặng 66 kg, có thời điểm áp lực công việc nhiều nên ăn ngủ không đầy đủ giờ giấc nên cũng giảm số kg... (sau này em nhớ bồi bổ dinh dưỡng cho anh nhé).

Anh yêu thích thiên nhiên, phù hợp với những không gian yên tĩnh, không thích hợp nơi ồn ào và đông người, thích đọc sách và thể thao. Sau vài năm phấn đấu và sự giúp đỡ của bố mẹ và anh chị thì giờ đây anh cũng đã có một căn nhà nho nhỏ gần nơi anh công tác, đi bộ đi làm hết 5 phút thôi.

Gia đình anh ở một quận nội thành, bố mẹ đã nghỉ hưu, có bốn anh chị em, anh trai và chị gái đã xây dựng gia đình, hiện nay anh đang ở riêng (em không phải lo ở với bố mẹ nhé). Nếu có ở cũng không sao vì bố mẹ và các anh chị đều gắn bó, gần gũi và vui vẻ lắm nhé.

Về người phụ nữ mà anh muốn làm quen là một người chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn và biết thấu hiểu với công việc và thời gian của anh, chỉ vậy thôi là anh hạnh phúc rồi. Anh không quan trọng về hình thức vẻ đẹp bên ngoài, điều anh quan tâm là tính nết và tâm hồn của em đấy nhé, vì "cái nết đánh chết cái đẹp", "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", phải vậy không em.

Em làm công việc gì cũng được, miễn là em yêu thích, em xuất thân trong gia đình hoàn cảnh và ở xa Hà Nội thì anh càng trân trọng hơn. Nếu em từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm và có bé, anh sẽ luôn dang rộng vòng tay ấm áp đón chào em và bé nhé. Chỉ cần mình chân thành, cảm thông, lắng nghe và chia sẻ, tôn trọng và thấu hiểu với nhau thì sẽ tìm được tiếng nói chung đó em.

Anh đã mạnh dạn xuất hiện ở đây rồi, phần còn lại là phụ thuộc vào em thôi. Thay vì anh đi tìm em, em đi tìm anh thì chúng mình cùng đi tìm nhau em nhé. Em an tâm vì anh là bác sĩ nên sẽ chăm sóc sức khỏe của em và bé (nếu có) đến hết cuộc đời này đấy.

Nếu em vô tình đọc được những lời tâm sự của anh mà có nét đồng điệu về tâm hồn, mình cho nhau cơ hội được làm quen và hẹn hò với nhau nhé.

Chúc em (và bé) một ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực và yêu đời hơn nha, anh chờ thư của em.

