Bác sĩ phẫu thuật tim suýt chết vì phớt lờ cơn đau tim của chính mình

MỹBác sĩ Jeremy London đang ở cách xa nhà hàng dặm, giữa rừng núi Georgia trong chuyến đi săn, thì cơn đau thắt ngực dữ dội ập đến.

Cả ngày hôm ấy ông thấy không ổn nhưng tự nhủ với bản thân và nói với vợ rằng đó chỉ là triệu chứng ợ nóng (heartburn). Buổi sáng, khi hai vợ chồng đi dạo, mồ hôi ông bắt đầu vã ra như tắm trong không khí se lạnh của tháng 12. Các dấu hiệu bất thường cứ chập chờn, hễ ngồi nghỉ thì thấy đỡ nhưng chỉ cần đi lại là tái phát ngay.

Đây đều là những dấu hiệu điển hình của tình trạng tắc nghẽn động mạch vành (heart blockage), điều mà bác sĩ London vốn đã quá quen thuộc trong công việc phẫu thuật tim mạch hàng ngày. "Tôi thốt lên: 'Thôi xong rồi'. Tôi biết chính xác nó là gì. Các triệu chứng xuất hiện khi gắng sức và giảm bớt khi nghỉ ngơi, đó là đau thắt ngực do bệnh mạch vành cho đến khi có bằng chứng ngược lại. Đó là chuyên môn của tôi mỗi ngày", bác sĩ London sau này chia sẻ. Tuy nhiên, ông không thể tin điều này lại đang xảy ra với mình.

Sau một cơn đau tim đột ngột, bác sĩ phẫu thuật tim Jeremy London đã thay đổi hoàn toàn thói quen chăm sóc sức khỏe của mình. Ảnh: Rorra

Về cơ bản, London đã làm đúng mọi phương pháp để bảo vệ sức khỏe. Ông ăn uống khoa học (vợ ông là một chuyên gia dinh dưỡng toàn diện), thường xuyên tập luyện cường độ cao để thi đấu ba môn phối hợp và tập võ nhu thuật (jiu-jitsu). Nhưng giữa rừng sâu đêm đó, khi bóng tối bao trùm và cơn đau khiến ông gục xuống, London không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng đó chỉ là chứng ợ nóng. Rõ ràng, ông đang trải qua một cơn nhồi máu cơ tim. Khi được đưa đến phòng cấp cứu, các bác sĩ phát hiện động mạch vành phải của ông đã bị tắc nghẽn tới 99%.

Biến cố đó xảy ra vào năm 2022. Giờ đây, ở tuổi 59, bác sĩ London chia sẻ chính trải nghiệm cận kề cái chết của mình là lời nhắc nhở về việc chúng ta dễ dàng bỏ bê sức khỏe hay phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo đến thế nào, ngay cả khi bạn là một chuyên gia. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh chỉ cần một vài thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

"Vấn đề cốt lõi ở chỗ nhiều khi chúng ta biết rõ điều gì là tốt nhưng lại chẳng hề làm theo. Đó là cái bẫy mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Thử hỏi, có ai hiểu rõ vấn đề này hơn một bác sĩ chuyên khoa như tôi không?", ông nói.

Trong quá trình hồi phục sau biến cố đau tim, bác sĩ London buộc phải thẳng thắn đối diện với sự thật sức khỏe của bản thân. Dù duy trì chế độ tập luyện rất tốt nhưng vì mải mê theo đuổi sự nghiệp bận rộn và lối sống năng động, ông đã lơ là những thói quen lành mạnh khác. "Điều quan trọng nhất đối với bạn chính là thứ mà bạn đang làm tệ nhất", London khẳng định. "Với tôi, đó là giấc ngủ".

Sau hàng chục năm làm việc không nghỉ và luôn sẵn sàng trực cấp cứu đã khiến bác sĩ đánh mất khả năng thư giãn, sức khỏe tinh thần và thể chất của ông trở nên hỗn độn. Để khắc phục, ông phải bắt đầu lại từ những bước cơ bản nhất là điều chỉnh thói quen ngủ nghỉ, kiểm soát căng thẳng và tìm cách phục hồi sức khỏe tổng thể.

Thế nhưng, khi bắt đầu để tâm kỹ hơn đến sức khỏe, ông mới nhận ra nhiều thói quen bấy lâu nay của mình chẳng hề lành mạnh chút nào. London sốc khi dùng thử máy đo đường huyết liên tục và phát hiện mình đang ở ngưỡng tiền tiểu đường. Để ổn định đường huyết, ông bắt đầu tập thói quen đi bộ ngắn sau mỗi bữa ăn, tranh thủ vận động nhẹ nhàng nhiều lần trong ngày, đặc biệt là luôn chú ý bổ sung đầy đủ chất xơ lẫn đạm vào mỗi khẩu phần ăn. Bác sĩ cũng bổ sung nước đều đặn cho cơ thể bằng cách uống nước ngay sau khi ngủ dậy và luôn mang theo bình bên mình để có thể nhâm nhi suốt cả ngày.

"Với lịch trình bận rộn và những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ, việc uống nước rất dễ bị lãng quên. Dù chưa phải lúc nào cũng làm tốt, tôi luôn cố gắng chủ động bổ sung nước cho cơ thể bất cứ khi nào có thể", ông cho hay.

Với London, việc nhận ra bản thân đã lơ là trong việc chăm sóc sức khỏe và bỏ lỡ tất cả dấu hiệu cảnh báo bệnh tim là một bài học đắt giá nhưng cũng là cơ hội đối với ông. Bác sĩ cho biết phần lớn mọi người không nhận ra rằng chính bệnh tim chứ không phải ung thư mới là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người trưởng thành tại Mỹ.

Dù tuổi tác, di truyền hay môi trường đều ảnh hưởng đến tim mạch nhưng cách bảo vệ bản thân tốt nhất là nắm rõ các chỉ số cơ thể quan trọng. Đầu tiên là huyết áp, vốn được coi là "kẻ giết người thầm lặng" vì rất khó nhận biết triệu chứng. Tiếp theo là đường huyết, một thước đo mấu chốt cho sức khỏe chuyển hóa; nếu đường huyết ổn định nghĩa là cơ thể đang xử lý năng lượng rất tốt. Thứ ba là cholesterol, dù cơ thể vẫn cần chất béo này nhưng nếu dư thừa cholesterol xấu (LDL) sẽ gây xơ vữa và tắc nghẽn mạch máu. Cuối cùng là cân nặng, việc duy trì mức cân hợp lý giúp giảm bớt áp lực nặng nề lên tim và hệ tuần hoàn.

Khi đã nắm rõ các chỉ số tim mạch cơ bản và biết tình trạng của mình đang ở đâu so với mức chuẩn của lứa tuổi, việc xây dựng các thói quen lành mạnh sẽ trở nên trúng đích và đạt hiệu quả tốt nhất. "Có những phương pháp rất đơn giản để cải thiện tình hình, giúp phòng ngừa các biến cố tim mạch hoặc phục hồi sức khỏe nếu chẳng may đã mắc bệnh. Tuy nhiên, đơn giản không có nghĩa là dễ dàng thực hiện", bác sĩ London nói.

Bình Minh (Theo Business Insider)