Bác sĩ Pháp lĩnh án chung thân vì đầu độc 12 bệnh nhân

Frederic Pechier đầu độc 30 bệnh nhân để thể hiện kỹ năng hồi sức và làm mất uy tín của các đồng nghiệp, khiến 12 người tử vong.

Ngày 18/12, tòa án thành phố Besancon tuyên án tù chung thân với Frederic Pechier vì đầu độc 30 bệnh nhân, trong đó 12 người đã tử vong.

Frederic phủ nhận mọi hành vi sai trái và vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi nghe tuyên án. Luật sư bào chữa cho biết cựu bác sĩ sẽ kháng cáo.

Frederic làm bác sĩ gây mê tại hai phòng khám ở thành phố Besancon, nơi có bệnh nhân bị ngừng tim trong những trường hợp đáng ngờ từ năm 2008 đến 2017. Nạn nhân nhỏ nhất, cậu bé Teddy 4 tuổi, đã sống sót sau hai lần ngừng tim trong ca phẫu thuật cắt amidan thông thường vào năm 2016. Nạn nhân lớn nhất 89 tuổi.

Cảnh sát bắt đầu điều tra vào năm 2017, sau khi ghi nhận các trường hợp ngừng tim đáng ngờ trong quá trình phẫu thuật trên những bệnh nhân được coi là có nguy cơ thấp.

Nhà chức trách phát hiện một loạt "sự cố nghiêm trọng" tại phòng khám tư Saint-Vincent ở Besancon. Các sự cố chấm dứt khi Frederic tạm thời rời đi để làm việc tại một phòng khám khác, và sau đó phòng khám này lại ghi nhận sự gia tăng các trường hợp khẩn cấp. Rồi khi Frederic trở lại Saint-Vincent, các trường hợp khẩn cấp lại tiếp diễn ở đó.

Khi Frederic bị tước giấy phép hành nghề vào năm 2017, hiện tượng bất thường này chấm dứt.

Nạn nhân đầu tiên được biết đến của Frederic là Sandra Simard, 36 tuổi, bị ngừng tim đột ngột giữa ca phẫu thuật cột sống. Cô sống sót nhờ sự can thiệp của Frederic, dù sau đó rơi vào trạng thái hôn mê.

Kết quả xét nghiệm dịch truyền cho thấy nồng độ kali trong dịch truyền cao gấp 100 lần liều lượng dự kiến. Vụ việc đã được báo động cho các công tố viên địa phương.

Frederic Pechier đến tòa án Besancon vào ngày 15/12. Ảnh: MaxPPP

Trong phiên tòa kéo dài hơn ba tháng, các công tố viên đề nghị án chung thân, nói Frederic "đã dùng thuốc để giết người".

Công tố viên cho biết Frederic đã pha trộn kali, thuốc gây tê cục bộ, adrenaline, thậm chí cả thuốc chống đông máu vào các túi truyền dịch để gây ngừng tim hoặc xuất huyết ở những bệnh nhân đang được đồng nghiệp điều trị.

Theo các công tố viên, mục đích của Frederic là "gây tổn thương tâm lý" cho các đồng nghiệp mà ông ta có hiềm khích và để "thỏa mãn cơn khát quyền lực của mình".

Trong quá trình điều tra, Frederic lập luận rằng phần lớn vụ đầu độc do "sai sót y khoa" của các đồng nghiệp.

Trước tòa, ông ta thừa nhận có người đã đầu độc bệnh nhân tại một trong hai phòng khám nơi ông ta làm việc, nhưng khẳng định đó không phải mình.

"Tôi không phải là kẻ đầu độc", Frederic nói.

Một số đồng nghiệp mô tả Frederic là "bác sĩ gây mê xuất sắc", trong khi những người khác lại cho rằng ông ta kiêu ngạo và hay thao túng. Một đồng nghiệp cho biết Frederic "tin mình là người giỏi nhất" và thích "tự coi mình là người hùng". Một đồng nghiệp khác mô tả Frederic là bác sĩ giỏi nhưng có "cái tôi quá lớn".

Sau khi tòa tuyên án, nạn nhân Sandra Simard nói: "Đây là dấu chấm hết cho cơn ác mộng".

Trước đó, hồi tháng 5, "ác quỷ mặc áo blouse" Joel Le Scouarnec bị tuyên 20 năm tù sau khi thú nhận đã lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp 298 bệnh nhân, hầu hết là trẻ em, trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 2014 tại các bệnh viện ở miền tây nước Pháp.

