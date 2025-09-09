Bác sĩ Pháp bị cáo buộc đầu độc 30 bệnh nhân

Frederic Pechier, bác sĩ gây mê 53 tuổi, hầu tòa hôm 8/9 với cáo buộc cố ý đầu độc 30 bệnh nhân khiến 12 người tử vong, chỉ vì mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Frederic làm bác sĩ gây mê tại hai phòng khám ở thành phố Besancon, miền đông nước Pháp từ năm 2008 đến 2017. Ông ta bị cáo buộc gây ra các cơn đau tim cho bệnh nhân để có thể thể hiện kỹ năng hồi sức và làm mất uy tín của đồng nghiệp. Nạn nhân nhỏ nhất của Frederic, cậu bé Teddy 4 tuổi, đã sống sót sau hai lần ngừng tim trong một ca phẫu thuật cắt amidan thông thường vào năm 2016. Nạn nhân lớn nhất 89 tuổi.

Phiên tòa này đánh dấu kết thúc cuộc điều tra kéo dài 8 năm khiến cộng đồng y khoa bàng hoàng. Frederic phủ nhận mọi cáo buộc.

Khi đến tòa, Frederic nói với truyền thông rằng có "những lập luận mạnh mẽ" để bảo vệ mình. Khi được hỏi về nỗi đau của các gia đình nạn nhân tham dự phiên tòa, Frederic trả lời: "Tôi hoàn toàn thông cảm, nhưng mặt khác, tôi không chịu trách nhiệm về nỗi đau khổ của họ".

Frederic sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội. Ông hiện không bị giam giữ nhưng bị giám sát tư pháp, một hình thức thay thế cho việc giam giữ trước khi xét xử.

Frederic đã dừng hành nghề y từ năm 2017, dù được phép hành nghề vào năm 2023 miễn không tiếp xúc với bệnh nhân.

Công tố viên Etienne Manteaux cho biết vụ án này là "chưa từng có trong lịch sử pháp lý Pháp".

Frederic Pechier thu hút sự chú ý lớn khi đến tòa án ngày 8/9. Ảnh: 20minutes

Cuộc điều tra bắt đầu vào năm 2017 sau khi xảy ra nhiều vụ ngừng tim đáng ngờ trong quá trình phẫu thuật cho những bệnh nhân được coi là có nguy cơ thấp.

Frederic bị nghi đã can thiệp vào túi paracetamol hoặc túi gây mê của đồng nghiệp để tạo ra các trường hợp khẩn cấp trong phòng phẫu thuật, sau đó ông ta sẽ thể hiện tài năng hồi sức của mình và chỉ trích "sai sót y khoa" của các đồng nghiệp.

Công tố viên cáo buộc Frederic đầu độc những bệnh nhân khỏe mạnh để gây hại cho những đồng nghiệp mà ông ta có mâu thuẫn. "Frederic Pechier là người đầu tiên phản ứng khi xảy ra tình trạng ngừng tim. Ông ta luôn có giải pháp", công tố viên Manteaux nói thêm.

Một số đồng nghiệp mô tả Frederic là "bác sĩ gây mê xuất sắc", trong khi những người khác lại cho rằng ông có vẻ ngạo mạn và hay thao túng. Một đồng nghiệp khẳng định Frederic "tin mình là người giỏi nhất".

Trong quá trình điều tra, nhà chức trách đã xem xét hơn 70 báo cáo về các biến chứng hoặc tử vong bất ngờ ở bệnh nhân. Trường hợp của 30 bệnh nhân bị ngừng tim trong khi phẫu thuật tại Phòng khám Saint-Vincent và Phòng khám đa khoa Franche-Comte đã được đưa ra xét xử.

"Rất dễ để buộc tội mọi người, nhưng rất khó để chứng minh", một trong những luật sư của Frederic nói với truyền thông.

Trong hai tuần đầu tiên, tòa án sẽ xem xét các vụ việc gần đây nhất khiến cảnh sát nghi ngờ và dẫn đến việc Frederic bị điều tra vào năm 2017. Phiên xét xử dự kiến kéo dài đến tháng 12.

Tuệ Anh (theo AFP)