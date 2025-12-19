Bác sĩ phá ổ khóa cửa giải cứu ngón tay bé 5 tuổi

Bé trai 5 tuổi bị kẹt ngón cái tay trái vào ổ khóa nhà, được bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM gây mê rồi tháo khóa giải cứu ngón tay.

Ngày 19/12, BS.CK2 Võ Hòa Khánh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM, cho biết người nhà tháo ổ khóa khỏi cánh cửa để đưa bé cùng ngón tay vẫn dính chặt vào khóa đến bệnh viện cấp cứu. Do không thể tháo khóa theo cách thông thường, kíp mổ quyết định gây mê cho bệnh nhi để xử lý an toàn.

Bệnh nhi đến viện với ngón tay cái kẹt trong ổ khóa. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS.CK2 Đậu Thế Canh, Khoa Chỉnh hình Nhi, cùng các điều dưỡng phòng mổ phối hợp cắt, tháo ổ khóa thành công khỏi ngón tay bé. May mắn, ngón cái chỉ bị dập phần mềm, không gãy xương, không tổn thương gân.

Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều trẻ bị kẹt ngón tay vào cửa, bu lông, nhẫn, máy ép. PGS.TS.BS Võ Quang Đình Nam, Trưởng Khoa Chỉnh hình Nhi, cảnh báo phụ huynh, bảo mẫu cần giám sát trẻ nhỏ đồng thời kiểm tra vật dụng, thiết bị trong gia đình và trường học. Trẻ hiếu động, tò mò nên rất dễ gặp những tai nạn sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhưng tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng. Do đó người lớn cũng cần hướng dẫn trẻ nhận biết các nguy cơ tai nạn như kẹt tay ở cửa, khe hẹp hay thang máy; hoặc nguy cơ bị bỏng nước sôi, uống nhầm hóa chất, ăn nhầm thuốc diệt chuột do tưởng là kẹo...

Các y bác sĩ phối hợp phá khóa cứu tay bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lê Phương