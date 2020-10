Bác sĩ nữ được trả lương thấp hơn bác sĩ nam

Các chuyên gia cho biết bác sĩ nữ có mức lương thấp hơn đồng nghiệp nam dù làm việc nhiều giờ hơn.

Nghiên cứu do tiến sĩ Ishani Ganguli của Trường Y Harvard và Bệnh viện Brigham and Women's dẫn đầu, được công bố trên Tạp chí Y khoa New England ngày 1/10.

"Giả sử, nếu bác sĩ nam được trả 1 USD cho mỗi giờ thăm khám thì nữ đồng nghiệp của họ chỉ thu nhập 87 cent", bà Ganguli nhận định. Một USD tương đương 23.000 đồng, còn 87 cent khoảng 20.000 đồng.

Trước đây, nhiều người cho rằng sự khác biệt xuất phát từ vấn đề thể lực, năng lực hoặc thời lượng làm việc, Song nghiên cứu chỉ ra rằng bác sĩ nữ thậm chí dành nhiều thời gian với bệnh nhân, tiến hành nhiều xét nghiệm, kê đơn và thảo luận nhiều về phương pháp chăm sóc, điều trị hơn so với đồng nghiệp nam.

Nhóm của tiến sĩ Ganguli đã xem xét dữ liệu về thời gian trực và hồ sơ của hơn 24 triệu lượt khám bệnh tại Mỹ kể từ năm 2017. Theo đó, nữ bác sĩ thăm khám cho mỗi bệnh nhân lâu hơn hai phút so với nam giới. Con số nghe có vẻ không nhiều, nhưng sẽ tăng lên theo số giờ trực, tiến sĩ Ganguli nói. Bà cũng nhấn mạnh điều này không phải vì họ làm việc chậm hay kém hiệu quả.

Một nữ bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Chicago. Ảnh: NY Times

"Họ kê nhiều đơn thuốc hơn, thảo luận cụ thể về các chẩn đoán. Họ bỏ nhiều thời gian hơn mỗi lần thăm khám", bà nói.

Nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng tình trạng của bệnh nhân tiến triển tích cực hơn nếu được thăm khám nhiều thời gian.

Từ lâu, cách biệt về mức lương giữa hai giới tính trong môi trường bệnh viện là chủ đề được giới y khoa thảo luận. Ví dụ, khoảng cách thu nhập trung bình theo tháng giữa bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình nữ và nam là gần 41.000 USD. Đối với bác sĩ ung thư hoặc khoa máu, con số này khoảng 38.000 USD.

X-quang là chuyên khoa duy nhất phụ nữ được trả công cao hơn đàn ông. Mức lương của họ nhiều hơn khoảng 2.000 USD.

Giáo sư Molly Cooke, khoa y Đại học California, San Francisco, cho rằng sự chênh lệch dai dẳng một phần là do tính chất phức tạp của môi trường hàn lâm, cũng như sự thiếu minh bạch tại một số bệnh viện.

"Bác sĩ nữ phải đối phó với áp lực xã hội, phải tử tế và quan tâm, trò chuyện với bệnh nhân", tiến sĩ Ganguli nhận định.

Thục Linh (Theo CNN)