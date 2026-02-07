Bác sĩ nội trú ở TP HCM sẽ được miễn học phí

Các bác sĩ đỗ vào chương trình đào tạo nội trú ở TP HCM dự kiến được miễn học phí cùng nhiều đãi ngộ khác, theo Giám đốc Sở Y tế.

Thông tin được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, chia sẻ tại buổi gặp mặt cán bộ ngành Y nhân dịp Tết Bính Ngọ, do Thường trực Thành ủy TP HCM tổ chức tối 6/2.

Ông Thượng cho biết khi nhận được yêu cầu xây dựng đề án Đào tạo tài năng trẻ ngành Y tế, Sở đã chọn nhóm bác sĩ nội trú. Ông nhìn nhận đây là những bác sĩ giỏi được tuyển chọn khắt khe, trải qua quá trình đào tạo đặc biệt. Họ được tiếp cận những kỹ thuật cao, công nghệ mới, khả năng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý của ngành trong tương lai.

Sở Y tế mất một năm xây dựng đề án, lấy ý kiến các ban, ngành liên quan. Đến nay, Thường trực Thành ủy kết luận "cơ bản đồng ý" với chủ trương của đề án. Các nội dung cụ thể sẽ được tiếp tục xây dựng.

"Tôi rất mừng! Như vậy sắp tới, bác sĩ nội trú sẽ được thành phố đầu tư, không cần đóng học phí nữa. Ngân sách sẽ đóng học phí cho họ cùng nhiều chế độ khác", ông Thượng nói.

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo đặc thù, tinh hoa của ngành Y. Mô hình này xuất phát từ Pháp, sau đó lan sang các nước châu Âu, Mỹ và khắp thế giới. Việt Nam hiện có 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú. Ba trong số đó ở TP HCM, gồm trường Đại học Y Dược TP HCM, Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Khoa học Sức khỏe (Đại học quốc gia TP HCM).

Hiện học phí với hệ này khoảng 53-66,5 triệu đồng, tùy trường. Nếu chủ trương này thành hiện thực, TP HCM sẽ là nơi đầu tiên hiện thực hóa các đề xuất lâu nay là miễn học phí cho bác sĩ nội trú.

Sinh viên trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM. Ảnh: Fanpage nhà trường

Lệ Nguyễn