Bác sĩ nhỏ ở Đà Nẵng tìm đồng minh

Em viết cho anh những dòng này khi vừa nấu xong mâm cơm tất niên và tự tay làm được mẻ kẹo hạnh phúc cho dịp tết, tự ngẫm nghĩ "À, như này là chuẩn lấy chồng được rồi" (cười).

Em là bác sĩ, đã nhận được kha khá loại bằng cấp, thu nhập tốt, được nhiều người công nhận về cách làm việc và giao tiếp với mọi người, nhưng sao còn một loại bằng mà em chưa nhận được nhỉ, là "bằng lòng anh" (cười).

Nói ế thì hẳn không phải, vì em cũng từ chối cơ số người, không phải vì họ không tốt, mà vì em chưa cảm nhận được có thật sự là mình khi ở bên cạnh họ không.

Anh đọc không nhầm đâu, em tìm đồng minh đấy, là đồng minh của tình cảm, đồng minh trong lối sống. Chúng ta hẳn là những người vẫn rất vui vẻ và hăng say làm việc, vẫn hay cười và biết cách làm người khác cười. Em biết anh cũng không ế, chỉ là từng lười như em thôi. Nhưng đến lúc rồi, phải không anh? Đến lúc chúng ta mở lòng ra đón nhận một cơ hội.

Anh trai em vừa trúng vé số được hẳn một trăm nghìn đồng, em cũng mon men xem anh có phải là tờ vé số tiếp theo mà em may mắn có được không. Em không mong giải độc đắc, chỉ mong anh cùng tần số và chúng ta có thể luôn thoải mái kể nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất thôi.

Em sinh ra ở một tỉnh miền Trung, đang và sẽ làm việc lâu dài tại Đà Nẵng. Em có chơi thể thao, hát được, đàn được, nấu ăn được, ngoại hình ở mức ổn (theo em tự đánh giá).

Chắc giờ khối lượng công việc của anh giảm bớt rồi, anh vào đọc báo đi, rồi cũng siêng thêm xíu, bấm vào phần "Liên lạc với tác giả" để em thấy rằng mình có đồng minh đi nào. Đừng lười nữa mà, năn nỉ (cười).

Cũng có thể giữa trăm vạn bài đăng trên mục này, anh sẽ không thấy được em, nhưng em vẫn sẽ tiếp tục tìm anh. Em rất thích câu nói: "Never give up, never give up, until you are taking your last breath. Because life can bring some challenging stuff but can also bring amazing things".

Chúng ta vẫn sẽ miệt mài tìm kiếm hạnh phúc nhé. Em chúc anh đang ở đâu đó, và chúc tất cả anh chị đang tìm kiếm như em, luôn bình an.

