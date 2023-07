Bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tay trục lợi hàng chục tỷ đồng bảo hiểm

Nghệ AnBa bác sĩ, nhân viên y tế bị cáo buộc móc nối với Lê Thị Hà An làm giả hàng trăm bệnh án cho đối tác để trục lợi 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và y tế.

Ngày 24/7, Hà An, 34 tuổi; Nguyễn Thị Quỳnh An, 35 tuổi; Trần Đức Lượng, 41 tuổi, cùng trú TP Vinh; Thái Thị Mai (56 tuổi, mẹ Hà An); Nguyễn Quốc Việt, 39 tuổi, cùng trú Tân Kỳ đã bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Giả mạo trong công tác, Gian lận bảo hiểm y tế, theo điều 174, 359 và 215 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hà An (góc phải), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Quỳnh An, Hà An cùng mẹ ruột Thái Thị Mai, nhân viên điều dưỡng tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ, đã móc nối với Nguyễn Quốc Việt, kỹ thuật viên chụp X-Quang Trung tâm, làm giả hồ sơ bệnh án liên quan gãy xương cho những người có nhu cầu làm giấy tờ giả để đề nghị chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ.

Nhà chức trách cáo buộc, với một bệnh án giả, Hà An trả cho Việt từ 2,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Sau khi có hồ sơ, nhóm của Hà An chuyển cho đối tác để thanh toán bảo hiểm với số tiền 300-400 triệu đồng mỗi bộ. Với một trường hợp được bảo hiểm chi trả, Hà An hưởng lợi 100-200 triệu đồng.

Cảnh sát đọc lệnh bắt với bác sĩ Lượng (góc trái, đứng) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Tại Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Vinh, bác sĩ Trần Đức Lượng, Khoa Nội tim mạch, đã chỉ đạo nhân viên lập khống các thủ tục khám bệnh, nhập viện, chỉ định điều trị, kê y lệnh thuốc... theo quy trình của đơn vị cho những người có nhu cầu làm bệnh án giả. Đến thời hạn ra viện, Lượng làm thủ tục cho bệnh nhân và trích sao bệnh án đưa cho Hà An cùng các đối tác. Cảnh sát đang xác minh số tiền mà bác sĩ này được hưởng.

Quá trình rà soát tội phạm liên quan lĩnh vực bảo hiểm, y tế trên địa bàn Công an tỉnh Nghệ An phát hiện ra hành vi móc nối của Hà An với một số bác sĩ, nhân viên y tế và công ty bảo hiểm nên lập chuyên án.

Nhà chức trách xác định, 5 nghi can đã lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt, trục lợi khoảng 10 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và y tế.

Đức Hùng