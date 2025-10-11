Bác sĩ Nhà Trắng nói ông Trump có sức khỏe 'xuất sắc'

Bác sĩ Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Trump có "tình trạng sức khỏe tổng quát xuất sắc" ở tuổi 79, sau khi hoàn tất đợt kiểm tra y tế.

Nhà Trắng ngày 10/10 công bố lá thư của bác sĩ Sean Barbabella, người phụ trách chăm sóc sức khỏe cho Tổng thống Mỹ, sau khi ông Donald Trump hoàn tất đợt kiểm tra y tế thứ hai trong năm tại Trung tâm Quân y Walter Reed, ngoại ô thủ đô Washington.

"Tổng thống tiếp tục chứng tỏ tình trạng sức khỏe tổng thể xuất sắc. Tuổi tim của ông ấy, chỉ số thể hiện sức khỏe tim mạch qua kiểm tra điện tâm đồ (ECG), trẻ hơn tuổi thật 14 năm. Ông có thể tiếp tục duy trì lịch làm việc khắc nghiệt mà không vấp phải hạn chế nào", bác sĩ Barbabella cho biết trong thư.

Bác sĩ nhấn mạnh ông Trump vẫn duy trì thể trạng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể lực rất tốt ở tuổi 79, với các chỉ số chuyển hóa, huyết học và tim mạch đều ổn định. Ngoài loạt xét nghiệm định kỳ, ông Trump còn được tiêm vaccine cúm và mũi tăng cường ngừa Covid-19.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trở về Nhà Trắng sau khi hoàn tất kiểm tra y tế định kỳ ngày 10/10. Ảnh: AFP

Nhà Trắng mô tả đây là cuộc kiểm tra sức khỏe thường niên của Tổng thống, dù ông đã trải qua một lần kiểm tra tương tự vào tháng 4.

Khi trở về Nhà Trắng và được các phóng viên hỏi về kết quả, ông Trump mỉm cười giơ ngón tay cái và nói với phóng viên rằng ông "cảm thấy rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần".

Hồi tháng 7, Nhà Trắng thông báo ông Trump được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, một bệnh lý lành tính gây sưng chân và bầm tay, do dùng aspirin để phòng ngừa các vấn đề tim mạch. Ông thường che vết bầm trên bàn tay phải bằng lớp trang điểm khi xuất hiện trước công chúng.

Khi giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, ông Trump trở thành người lớn tuổi nhất trong lịch sử Mỹ từng đắc cử tổng thống. Trong chiến dịch tranh cử, ông nhiều lần nhấn mạnh sức khỏe của mình vượt trội hơn các đối thủ, đặc biệt là cựu tổng thống Joe Biden.

Trong tuần này, ông cũng tự hào tuyên bố "đạt điểm tuyệt đối" trong bài kiểm tra nhận thức, đồng thời nói rằng những người tiền nhiệm gồm George W. Bush, Barack Obama và Biden chưa từng làm được điều này.

Thanh Danh (Theo Reuters, AFP, NBC)