Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu viết tiếp 'Câu chuyện từ trái tim'

PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu kể những khoảnh khắc "căng não" khi đối diện ca bệnh tim đặc biệt, trong "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim".

Tác phẩm tổng hợp nhiều bài viết của bác sĩ trên trang cá nhân, trong đó, ông chiêm nghiệm về nghề nghiệp, nhìn trực diện vào thực tế ngành y và những vấn đề xã hội.

Nhan đề Thương là lẽ sống bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu lựa chọn trong suốt cuộc đời. "Thương" là yêu thương con người xung quanh, thương bệnh nhân, gia đình, đồng nghiệp, đồng bào. Chữ "thương" gắn với các cây cầu trong dự án thiện nguyện xây cầu tại vùng sâu, vùng xa của bác sĩ, cũng là cái tên ông đặt cho một trẻ bị bỏ rơi tại Bình Dương sau khi thực hiện thành công ca tim mạch can thiệp cho em.

Sách tri ân sự cống hiến của các bác sĩ qua những tình huống căng thẳng, nghẹt thở khi họ can thiệp ca bệnh tim bên lằn ranh sự sống, những trường hợp chưa từng có trong y khoa hay những bữa cơm ăn vội nhưng hạnh phúc sau ca can thiệp thành công.

Động lực để ông thức dậy mỗi sáng, hẹn bệnh nhân đến khám từ 5h30 là những điều thú vị khi khám bệnh, được gặp lại những người đã cải thiện sức khỏe. "Còn hạnh phúc nào hơn khi sáng nay tôi nghe tiếng thổi trên lồng ngực cháu bé ba tháng tuổi đã gần như biến mất hoàn toàn, sau một thời gian điều trị". Một điều nữa khiến ông thấy ấm lòng khi kết thúc buổi khám từ sớm tinh mơ là "những quả bưởi, cân đậu đen, mấy bắp ngô hay vài túi lạc... thậm chí cả con gà còn gáy o o cũng được buộc chặt trong giỏ, di chuyển thẳng từ vườn nhà đến phòng làm việc". "Bệnh viện không phong bì nên những món quà chân tình từ tấm lòng của người bệnh luôn khiến nhân viên y tế chúng tôi vô cùng trân trọng", ông viết.

Bác sĩ cũng chỉ ra những vấn đề quen thuộc trong chăm sóc sức khỏe bản thân. Người bệnh thường lơ là không dùng thuốc đủ theo chỉ định, tự khám bệnh qua AI, dùng lại đơn thuốc cũ mà không đến bác sĩ tư vấn hoặc tin theo những quảng cáo về một loại thuốc hay một phương pháp điều trị thần kỳ nào đó. Ông khuyên độc giả lắng nghe cơ thể. "Triệu chứng là chiếc chìa khóa quan trọng của mọi quá trình điều trị bệnh tật của chính bản thân chúng ta".

Sách cho thấy góc nhìn của tác giả về các vấn đề "nhức nhối" của ngành y, đặt câu hỏi: Tại sao việc bạo hành đối với nhân viên y tế cứ tiếp diễn, và có cách nào để bảo vệ những người làm nghề? Ông đề xuất nhiều giải pháp, hướng tiếp cận thực tiễn như xây dựng điều luật quy định cụ thể trong công tác bảo vệ bệnh viện: vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của bảo vệ, các trang thiết bị hỗ trợ được sử dụng, quy định dùng hình ảnh trích xuất camera, điều khoản tăng nặng khi sử dụng hình ảnh nhân viên y tế và khoa phòng điều trị trên mạng xã hội mà chưa được sự chấp thuận của đơn vị, cá nhân. Theo ông, y tế là một ngành đặc biệt, hiện tượng hành hung nhân viên y tế gây tác động đặc biệt đến phạm trù đạo đức toàn xã hội. "Ngành y tế Việt Nam xứng đáng có được một điều luật bảo vệ, để chúng tôi yên tâm làm nghề của mình".

Ngoài ra, với vai trò đại biểu quốc hội, tác giả đánh giá, phân tích về vấn đề thời sự, xã hội hiện nay, Ông quan tâm từ việc bảo vệ rừng, tình trạng nhà đô thị bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực hay chế độ đãi ngộ cho nhà giáo và các vấn đề giáo dục phổ thông.

Trong sự kiện ra mắt sách sáng 28/1 tại Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu giải thích lý do không "khoe" học hàm, học vị trên bìa sách. Ông kể kỷ niệm vui khi nghe bệnh nhân nói với nhau rằng: "Không có bác sĩ nào khám, chỉ thấy Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giáo sư, thôi mình về". Ông đồng tình, cho rằng học hàm Tiến sĩ, Thạc sĩ là để nghiên cứu, Giáo sư để giảng dạy, với chữa bệnh, ông chỉ là bác sĩ. Tác giả cuốn Để yên cho bác sĩ hiền, bác sĩ Ngô Đức Hùng, bổ sung: "Chúng tôi sinh ra làm bác sĩ, bây giờ đang làm bác sĩ và sau này vẫn sẽ làm bác sĩ".

Sự kiện có sự tham gia của nhiều độc giả đã, đang là bệnh nhân của bác sĩ. Nhà văn Tạ Duy Anh có mặt tại buổi ra mắt sách, cho biết: "Có rất nhiều thầy thuốc giỏi, nhưng thầy thuốc lớn là một chuyện khác. Với tôi, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu là một thầy thuốc rất lớn". Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, 30 tuổi, nghẹn ngào cảm ơn bác sĩ, nói "nhờ có ông, mẹ tôi có cuộc đời mới".

Tác phẩm truyền cảm hứng cho người trẻ đang cống hiến trong nghề. Trong lời giới thiệu sách, bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Lệ Thanh viết "Thương - Câu chuyện tiếp tục từ trái tim cũng giúp các bác sĩ trẻ như tôi nhìn lại nghề y bằng đôi mắt rộng mở hơn. Con đường ấy đâu chỉ có thành công và tri thức, mà có cả những mặt tối, sự mệt mỏi, những lúc hoài nghi chính mình. Nhưng nếu vượt qua được những thử thách ấy, người bác sĩ sẽ tìm thấy vẻ đẹp đặc biệt trên hành trình làm nghề - vẻ đẹp của sự cho đi".

PGS. TS Nguyễn Lân Hiếu là chuyên gia tim mạch có nhiều cống hiến cho nền y học Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kiêm Phó trưởng bộ môn Tim mạch, trường Đại học Y Hà Nội. Ông là người tiên phong trong việc chuyển giao kỹ thuật, xây dựng và phát triển các đơn vị Tim mạch can thiệp cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2016, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu trở thành đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV (2016-2021), tái cử khóa XV (2021-2026), ông đã có những đóng góp trong các vấn đề quan trọng của đất nước như y tế, giáo dục, môi trường. Năm 2021, ông ra mắt cuốn Câu chuyện từ trái tim, viết về những được, mất khi trở thành bác sĩ.

