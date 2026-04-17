Bác sĩ Mỹ bị truy tố do cắt nhầm gan thay vì lách bệnh nhân

Bồi thẩm đoàn bang Florida vừa truy tố bác sĩ Thomas Shaknovsky,44 tuổi, tội ngộ sát cấp độ hai vì cắt nhầm gan thay vì lách, khiến một bệnh nhân 70 tuổi tử vong ngay trên bàn mổ.

Cảnh sát đã bắt giữ viên bác sĩ này tại Miramar Beach vào sáng 13/4 và áp giải đến nhà giam quận Walton chờ hầu tòa. Nếu tòa án kết tội, nghi phạm đối mặt mức án 15 năm tù cùng khoản tiền phạt 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng). Ngay sau sự cố, Hội đồng Giám định Y khoa Alabama đã đình chỉ và chính thức thu hồi giấy phép hành nghề của ông, theo NBC News.

Bà Beverly Bryan, vợ của nạn nhân, chia sẻ: "Khi tôi kể cho mọi người chuyện xảy ra, nó vẫn nghe thật kinh khủng đến mức khó tin. Chính bản thân tôi cũng vẫn chưa thể tin nổi điều đó đã thực sự xảy đến".

Theo công ty luật Zarzaur Law, đại diện gia đình nạn nhân, ông Bryan, một cựu binh hải quân, và vợ đang đi nghỉ tại Florida thì đột ngột đau vùng hông trái, phải nhập viện Ascension Sacred Heart Emerald Coast. Kết quả chẩn đoán hình ảnh lúc đó cho thấy "nghi vấn lách to và có máu trong màng bụng nhưng không có tình trạng xuất huyết cấp tính".

Thomas Shaknovsky. Ảnh: Walton County Sheriff's Office

Hồ sơ vụ việc cho thấy trong hai ngày tiếp theo, bác sĩ Shaknovsky đã khuyên người bệnh phẫu thuật, dù người này tha thiết muốn trở về Alabama. Đến ngày thứ ba, Shaknovsky tiếp tục "gây áp lực" khiến bệnh nhân cuối cùng phải miễn cưỡng chấp thuận.

Shaknovsky bị cáo buộc vẫn tiếp tục ca mổ ngay cả khi bệnh nhân rơi vào trạng thái ngừng tim. "Bác sĩ Shaknovsky đã cắt bỏ một cơ quan mà ông ta tin là lá lách nhưng do quá hoảng loạn và hỗn loạn, ông đã không thể xác định đúng cơ quan đó là gì", văn bản nêu.

Sau ca phẫu thuật, bác sĩ này khẳng định bệnh nhân tử vong do vỡ phình động mạch lách. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy "không có bằng chứng nào về việc vỡ động mạch lách". Ngược lại, "lá lách của bệnh nhân vẫn còn nguyên vẹn ở vị trí bình thường, trong khi lá gan lại biến mất".

Các luật sư cũng cáo buộc Shaknovsky thậm chí còn dán nhãn mẫu gan đã cắt là "lá lách". Ông ta cũng nói với vợ bệnh nhân rằng lá lách của chồng bà bị bệnh nặng nên sưng to gấp 4 lần bình thường và đã "di chuyển" sang phía bên kia cơ thể.

Đây không phải lần đầu tiên bác sĩ Shaknovsky vướng vào các sai sót y khoa nghiêm trọng. Hội đồng y khoa cáo buộc ông liên quan đến hai vụ việc khác. Tháng 5/2023, bác sĩ này đã cắt bỏ một phần tuyến tụy của bệnh nhân thay vì tuyến thượng thận trái. Vụ việc sau đó đã được Shaknovsky dàn xếp bồi thường 400.000 USD vào năm 2024. Đến tháng 7/2023, ông ta lại cắt nhầm một phần ruột của người bệnh, gây thủng đường tiêu hóa khiến nạn nhân tử vong sau đó tại khoa hồi sức tích cực.

Ông William Bryan lúc còn sống và vợ, bà Beverly Bryan. Ảnh: Zarzaur Law

Đại diện Bệnh viện Ascension Sacred Heart Emerald Coast khẳng định an toàn của bệnh nhân là "ưu tiên hàng đầu", cho biết Shaknovsky "chưa từng là nhân viên của bệnh viện và đã ngừng hành nghề tại tất cả các cơ sở của chúng tôi kể từ tháng 8/2024".

Nếu bị kết tội ngộ sát cấp độ hai, vị bác sĩ tốt nghiệp năm 2009 này có thể đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù và phạt tiền 10.000 USD (hơn 263 triệu đồng).

