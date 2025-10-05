Bác sĩ Mỹ bị kiện sau khi khách chết vì nhổ răng

Ông Matthew đến nha khoa chỉ để nhổ ba chiếc răng nhưng được bác sĩ gây mê toàn thân, lên cơn đau tim và đột ngột tử vong.

Góa phụ của ông Matthew Miller, 48 tuổi, đã đệ đơn kiện lên quận Cuyahoga, Ohio, cáo buộc bác sĩ và nhân viên phòng nha của ông đã sơ suất khi quyết định gây mê toàn thân cho ông quá trình phẫu thuật, Law and Crime đưa tin hôm 3/10.

Hồ sơ vụ kiện thể hiện, ngày 4/8/2023, ông Matthew đã được lên lịch nhổ ba chiếc răng tại Viện Phẫu thuật Visage phía tây nam Cleveland. Ông đến đúng hẹn, được gây mê toàn thân rồi "đột ngột hạ huyết áp và ngừng thở".

Sau các biện pháp cấp cứu, ông Matthew được xe cứu thương đưa đến bệnh viện điều trị chuyên sâu. Bốn ngày sau ông qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là "suy hô hấp cấp do thiếu oxy, có thể do gây mê".

Sau khi Matthew qua đời, vợ ông đã kiện nha sĩ vì hành nghề cẩu thả và một số nhân viên của ông với cáo buộc "không có giấy phép hành nghề nha khoa" vẫn tham gia phẫu thuật.

Các giám định của Hội đồng Nha khoa bang Ohio ghi nhận ông Matthew bị béo phì bệnh lý, điều này khiến việc gây mê toàn thân khá rủi ro. "Việc gây mê toàn thân cho Matthew Miller khiến bệnh nhân có nguy cơ ngừng thở trong quá trình phẫu thuật", tài liệu giám định của Hội đồng Nha khoa nêu.

Hội đồng cũng lưu ý rằng bệnh nhân này đáng lẽ phải được bác sĩ khám sức khỏe trước khi gây mê toàn thân. Tuy nhiên, theo hội đồng giám định, việc khám sức khỏe đã không được thực hiện, KKTV đưa tin,

Hội đồng nha khoa cũng cho biết đã xảy ra các trường hợp khẩn cấp trong ca phẫu thuật của ông Matthew. Cụ thể, trong khi gây mê, bác sĩ chính đã cho bệnh nhân dùng thuốc "loại này nối tiếp loại khác" mà "không dừng lại để đánh giá hiệu quả, sau đó, chỉ trong vòng vài phút, đặt một miếng gạc vào cổ họng và bắt đầu phẫu thuật". Bệnh nhân ngay sau đó mất mạch và ngừng tim.

Sau vụ phẫu thuật sơ suất, bác sĩ chính bị cáo buộc đã chỉnh sửa, hoặc chỉ đạo chỉnh sửa hồ sơ gây mê của bệnh nhân, với động cơ được suy đoán là để tránh trách nhiệm.

Trên website cá nhân bác sĩ giới thiệu mình được cấp bằng quốc tế về thực hiện phẫu thuật nha khoa, thẩm mỹ khuôn mặt và phẫu thuật hàm mặt. Ông từng là Chủ tịch của một số Tổ chức nha khoa, răng hàm mặt quốc tế và được đánh giá là bác sĩ phẫu thuật "suất sắc".

Phía bị đơn không có phản hồi về vụ kiện. Luật sư nguyên đơn hy vọng vụ án sẽ là lời cảnh tỉnh cho những người hành nghề y thiếu chuyên môn và cả đạo đức.

Phiên tòa sẽ được mở ngày 22/10 tới.

Hải Thư