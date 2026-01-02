Bác sĩ lấy 2 cờ lê sắt và 7 bàn chải từ bụng nam thanh niên

Ấn ĐộCác bác sĩ tại thành phố Jaipur vừa phẫu thuật khẩn cấp, lấy ra hai chiếc cờ lê sắt và 7 bàn chải đánh răng găm chặt trong dạ dày nam bệnh nhân 26 tuổi.

Ca phẫu thuật hy hữu diễn ra ngày 26/12/2025 tại Bệnh viện SR Kalla Memorial, thành phố Jaipur. Bệnh nhân nam, trú tại huyện Bhilwara, bang Rajasthan, nhập viện trong tình trạng nguy kịch với những cơn đau bụng dữ dội.

Bác sĩ Tanmay Pareek, chuyên gia tiêu hóa trực tiếp điều trị, cho biết kết quả chẩn đoán hình ảnh ban đầu khiến cả êkíp kinh ngạc. Dạ dày người bệnh chứa đầy các vật thể cứng với hình thù dị thường, trông không khác gì một thùng chứa phế liệu.

Bàn chải và hai cờ lê được lấy ra từ dạ dày bệnh nhân. Ảnh: Mohd. Moin

Đội ngũ y tế lập tức chỉ định nội soi để gắp dị vật. Tuy nhiên, phương án này nhanh chóng thất bại do các vật thể sắc nhọn đã đâm sâu vào thành dạ dày, gây nguy cơ thủng tạng và nhiễm trùng huyết cao. Nhận thấy tình thế cấp bách, các bác sĩ chuyển sang mổ hở.

Sau hơn hai giờ căng thẳng, kíp mổ lần lượt lấy ra hai chiếc cờ lê bằng sắt và 7 bàn chải đánh răng còn nguyên vẹn. Bác sĩ Pareek nhận định bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần nhẹ, dẫn đến hành vi nuốt các vật thể không phải thực phẩm (hội chứng Pica). Thói quen nguy hiểm này xuất hiện khoảng một tháng trước khi nhập viện, các dị vật tích tụ dần gây tổn thương nghiêm trọng cơ quan tiêu hóa.

Giám đốc bệnh viện Mukesh Kalla đánh giá đây là ca bệnh phức tạp, đòi hỏi chẩn đoán chính xác và can thiệp ngoại khoa kịp thời để bảo toàn tính mạng người bệnh. Hiện sức khỏe nam thanh niên đã ổn định, các chỉ số sinh tồn ở mức an toàn. Bệnh nhân tiếp tục được lưu viện để theo dõi hồi phục vết mổ và điều trị tâm lý.

Giới chuyên môn khuyến cáo gia đình cần quan sát kỹ người thân, nếu phát hiện thói quen ăn uống dị biệt hoặc biểu hiện tâm lý bất thường cần đưa đi thăm khám sớm, tránh hậu quả đáng tiếc.

Hình ảnh siêu âm phát hiện cờ lê sắt trong bụng người đàn ông 26 tuổi. Ảnh: Tanmay Pareek

Bình Minh (Theo NDTV, ETV Brahat)